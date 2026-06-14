Horas antes del desenlace en el Ponte do Esqueleto, en Limeira, Maria Eduarda compartió una historia en su cuenta de Instagram que dehó atónitos a sus seguidores.

En la imagen se apreciaba la vista desde el puente de 40 metros de altura desde el cual saltaría, acompañada de una frase que muchos consideran hoy una premonición: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”.

Puedes leer: VIDEO: Mujer fallece al ser lanzada de bungee jumping; olvidaron amarrarle la cuerda



Además de este posteo, la joven subió una segunda historia donde mostraba su llegada al sitio, capturando un letrero que advertía sobre la peligrosidad del lugar con la leyenda: “Peligro: Riesgo de muerte”.

Estas publicaciones fueron las últimas señales de vida de la estudiante de Educación Física, quien se encontraba en el lugar junto a su prometido, quien sufrió una descompensación tras presenciar cómo ella era lanzada al vacío sin la sujeción necesaria.

Revelan última publicación de joven que murió tras ser lanzada de un bungee, ¿premonición? Foto: Redes sociales

Publicidad

¿Qué muestra el video viral del accidente en el Puente del Esqueleto?

El video que circula en redes sociales y que ya está en manos de la Policía Civil de Brasil, registra el momento exacto de la tragedia.

Publicidad

En las imágenes se observa a tres hombres —empleados de las empresas "Entre cuerdas" e "Ih voei"— levantando a Maria Eduarda y arrojándola desde el viaducto.

Puedes leer:IMÁGENES: Ella era Maria Rodrigues, mujer de 21 años que fue lanzada de bungee sin cuerda

Lo más impactante de la grabación es que se puede ver claramente una cuerda dispersa sobre la superficie del puente, lo que confirma que nunca fue fijada a su arnés de seguridad.

En el audio del video se escuchan los gritos desesperados de los testigos que, al percatarse del error fatal, exclaman: “¡Gente, la cuerda!” o “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

Tras el impacto de aproximadamente 40 metros, que le causó un politraumatismo y la muerte instantánea, dos de los responsables intentaron huir hacia una zona boscosa, pero fueron capturados con la ayuda de un helicóptero Águia.

