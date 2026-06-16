Habló el niño que estaba con extranjero en el balcón; contó detalles de lo ocurrido

Un giro inesperado dio el caso de supuesto abuso a un niño en un balcón de Bogotá a manos de un extranjero; pues las investigaciones apuntan a que se habría tratado de un falso señalamiento en medio de una reacción apresurada al observar imágenes confusas.

Este nuevo rumbo se dio luego de que el menor de edad señalado como víctima diera su versión y aclarara que el hombre acusado nunca lo agredió ni física ni sexualmente.

El caso se conoció el domingo 14 de junio en el norte de Bogotá cuando dos mujeres observaron movimientos, que consideraron irregulares, en un balcón de un apartamento; inmediatamente comenzaron a grabar hacia el balcón y a gritar señalando al hombre de estar abusando de un menor de edad.



Los gritos, junto al video difundido en redes, alertaron más ciudadanos que se unieron en una voz de indignación y protesta exigiendo presencia de Policía de Infancia e ICBF para rescatar a los niños de los que aseguraban que estaban siendo abusados.



El hombre acusado, quien es un estadounidense de 35 años, fue capturado de forma preventiva por las autoridades mientras que los tres niños, que están en proceso de adopción, fueron cobijados por ICBF para valoración médica y psicosocial.

Sin embargo, durante la noche del lunes 15 de junio se conoció la versión del niño que aparece en el balcón quien aseguró a profesionales que su "papá", como reconoce al extranjero, no lo estaba violentando.

Esta versión se obtuvo en medio de una entrevista forense en la que, en medio de una charla acorde a su edad, un experto logró conocer detalles de lo ocurrido en el apartamento y el porqué el niño estaba en el balcón junto al hombre.

¿Qué dijo el niño que estaba con el hombre en el balcón?

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Según registra El Tiempo, el niño contó que todo correspondió a lo que él llamó una "pataleta" desatada tras una aparente discusión con sus hermanitas por un juguete.

En medio de la pelea de hermanos, el niño habría comenzado un berrinche que lo habría alterado de forma tal que su "padre" -como se refiere al extranjero que está en proceso de adoptarlos- intervino y lo retiró hacia el balcón con el propósito de ayudarlo a tranquilizarse.

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Esta versión es analizada por autoridades y expertos en este tipo de casos que analizan varios factores en medio de la declaración para determinar la veracidad de los hechos.

Asimismo se analizan los informes de los exámenes forenses y demás elementos probatorios recopilados durante el proceso para corroborar que todo se haya tratado de una confusión.

Extraoficialmente se conoció que las entrevistas y los exámenes arrojaron como resultado que los menores de edad no habrían evidenciado indicios de abuso.

Por ahora, las autoridades insisten en que no existen conclusiones definitivas sobre lo ocurrido y que el caso aún avanza con análisis de las pruebas aportadas. La declaración del menor de edad es unos de los elementos más importantes que serán evaluados dentro del expediente, pero los organismos encargados del caso esperan los resultados técnicos y científicos para establecer con precisión lo ocurrido.

En cuanto a la situación jurídica del ciudadano extranjero, dependerá de las conclusiones que arrojen los informes de Medicina Legal y del análisis integral de todas las pruebas recopiladas durante la investigación, que continúa bajo la supervisión de la Fiscalía y las entidades encargadas de la protección de los menores.