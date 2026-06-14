Secretaría de Educación da importante anuncio sobre las vacaciones; estudiantes atentos

La Secretaría de Educación del Distrito ratificó el cronograma oficial para las vacaciones de mitad de año, con el fin de proporcionar claridad a las familias de los miles de estudiantes matriculados en los colegios públicos del país.

Según las directrices institucionales, este periodo representa una pausa estratégica antes de iniciar las actividades académicas correspondientes al segundo semestre del año lectivo.

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De acuerdo con lo estipulado por la autoridad educativa, los estudiantes de los colegios públicos en Bogotá iniciarán su periodo de vacaciones el 22 de junio de 2026. Esta jornada de vacaciones se extenderá hasta el 6 de julio de 2026.



Este anuncio surge tras la expedición de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento legal mediante el cual la Secretaría Distrital de Educación definió los tiempos de inicio y cierre de las jornadas escolares para el presente año.

¿Cómo es el calendario académico de los colegios públicos en Bogotá?

Actualmente en Bogotá operan cerca de 752 colegios públicos distribuidos en las diversas localidades de la ciudad. Estas instituciones, bajo la normativa del Ministerio de Educación Nacional, deben garantizar el cumplimiento de un calendario estricto que contempla 40 semanas lectivas de trabajo académico efectivo.

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Además de las semanas de clase, el sistema educativo organiza un total de 12 semanas de descanso para los estudiantes, las cuales se distribuyen de la siguiente manera a lo largo del año

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Vacaciones de fin de año.

Dos semanas de receso (Semana Santa y la semana de octubre).

Vacaciones de mitad de año

Vacaciones en colegios públicos y privados

Un aspecto a destacar es que el calendario mencionado rige principalmente para las instituciones oficiales de Calendario A. Por otro lado, los colegios de Calendario B presentan una dinámica distinta, ya que sus vacaciones de mitad de año suelen ser más extensas debido a que su año escolar inicia habitualmente entre los meses de agosto y septiembre.

De igual forma, la Secretaría de Educación recuerda que los colegios privados gozan de autonomía para definir sus propias fechas de inicio y cierre de clases. No obstante, estas instituciones particulares tienen la obligación legal de respetar el número mínimo de semanas lectivas y los periodos de receso establecidos por las autoridades nacionales.

Con la confirmación de estas fechas, se espera que las familias puedan planificar con antelación sus actividades, asegurando que los estudiantes aprovechen este tiempo de descanso obligatorio antes de encarar la recta final del año escolar 2026.