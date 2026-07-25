Caso Yulixa Toloza: revelan la identidad de alias Leo; habría ordenado tirar el cuerpo

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal ubicado en el sur de Bogotá.

El caso cobró mayor relevancia luego de que las autoridades identificaran a los presuntos responsables y establecieran cómo fue ocultado el cuerpo de la víctima, hallado posteriormente en el municipio de Apulo, Cundinamarca.

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¿Qué reveló Medicina Legal sobre la muerte de Yulixa Toloza?

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, la muerte de Yulixa Toloza fue catalogada como violenta.

Los resultados de la necropsia establecieron que la paciente sufrió un embolismo graso generalizado en los pulmones, además de presentar palidez por anemia aguda y hematomas profundos en la región lumbar durante una liposucción de abdomen y dorso.

El examen forense también documentó 13 heridas causadas con objeto cortopunzante y fracturas en varias costillas, lesiones compatibles con un trauma contundente severo en el tórax. La defensa de la familia sostuvo que estas lesiones habrían sido ocasionadas durante maniobras de reanimación presuntamente realizadas de forma inadecuada antes del fallecimiento de la mujer.

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Yulixa Toloza tenía varias fracturas y heridas cortopunzantes Yulixa Toloza tenía varias fracturas y heridas cortopunzantes

¿Cómo ocultaron el cuerpo de Yulixa Toloza?

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Tras la muerte de la paciente, los implicados habrían puesto en marcha un plan para ocultar tanto el cuerpo como las evidencias del caso. Según la Fiscalía, el cadáver fue cargado en un vehículo de placas UCQ340 y trasladado hasta el municipio de Apulo, donde fue abandonado.

Posteriormente, el automóvil habría sido llevado hasta Cúcuta con el propósito de ocultarlo o destruirlo para entorpecer la investigación. Por estos hechos fueron capturados en Colombia Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

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Ambos fueron imputados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, luego de que las autoridades encontraran conversaciones de WhatsApp que indicarían que recibieron dinero para intentar desaparecer el vehículo utilizado en el traslado del cuerpo.

Revelan la identidad de alias Leo

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La investigación identifica a seis personas como presuntamente involucradas en el caso. Tres de ellas permanecen bajo custodia en Venezuela, María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético; Edinson José Torres, administrador del establecimiento; y Eduardo David Ramos, señalado de haber realizado el procedimiento.

La defensa de la familia de la víctima informó que permanece a la espera de que avancen los trámites de extradición para que estas personas comparezcan ante la justicia colombiana.

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Por otra parte, el escrito de acusación reveló la identidad de Leodelvis Acosta Rodríguez, conocido con el alias de Leo, un anestesiólogo de nacionalidad cubana que permanece prófugo.

La cruel frase del anestesiólogo mientras Yulixa perdía la vida /Foto: redes sociales

Según la Fiscalía, Acosta Rodríguez habría ordenado abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza tras la emergencia médica ocurrida durante el procedimiento estético. Asimismo, las autoridades solicitaron la emisión de una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y captura en el exterior.

La Fiscalía continúa recolectando pruebas contra los presuntos implicados y adelanta las diligencias necesarias para lograr la comparecencia de todos los vinculados al proceso judicial.

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