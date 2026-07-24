Sale a la luz la verdad tras el video de homofobia en el Andino; "Estaba prohibido"

Los protagonistas del video que se hizo viral en el Centro Comercial Andino, Johan y Rodrigo, decidieron contar su versión de la historia. Durante una charla muy cercana en El Klub de La Kalle, explican cómo un momento cotidiano se transforma en una denuncia pública por trato discriminatorio institucional.

Los jóvenes aclaran que su presencia en el lugar se debió a una cita. Según relata Rodrigo, primero visitan Atlantis pero terminan en Andino buscando un postre específico. Su intención era compartir de un tiempo agradable como cualquier otra pareja.

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Durante la salida, deciden grabar un trend para la plataforma TikTok. Johan menciona que el clip consiste en un giro y un beso breve. Sin imaginar, esta acción llamaría la atención e intervención del personal de seguridad privada del establecimiento ubicado al norte de la ciudad.



El guardia de seguridad se acerca cuando intentan registrar la toma por segunda vez. Según Rodrigo,"se nos acerca el guarda y nos dice que no podíamos mostrar afecto en público porque estaba prohibido".

El argumento principal del trabajador se centra en la presencia de menores en los alrededores: "él nos decía como, 'no, es que hay niños, es que hay familias', o sea, como justificando el hecho de que nosotros no podíamos estar ahí dándonos un beso".

Una mujer que presencia la escena decide grabar el reclamo del guardia. Ella entrega el material a los jóvenes mediante transferencia inalámbrica. Johan explica que suben el video a redes sin esperar el alcance masivo ni las reacciones que genera esta publicación.

¿Qué sucedió con la pareja discriminada en el Centro Comercial Andino?

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Tras la difusión del material que se hizo viral, el centro comercial emitió un comunicado oficial. Sin embargo, "un día antes de que sacaran el comunicado, la gerente se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas por teléfono, aunque la verdad es que nosotros queríamos era un proceso más conciliador".

La gerente del establecimiento aseguró que el comportamiento del guarda de seguridad no corresponde a los principios ni a las políticas de atención del local. Tras lo ocurrido, la pareja decidió emprender acciones para que el caso fuera revisado por las autoridades competentes.

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Johan aseguró que, después de hacerse público el caso, recibió varios mensajes de respaldo por parte de personas de diferentes regiones del país. Durante la entrevista agradeció el apoyo recibido y expresó: "Gracias por alzar la voz, gracias por mostrarlo.

Como muestra de rechazo a lo ocurrido, ciudadanos y colectivos convocaron una besatón frente al establecimiento donde ocurrió el incidente. Johan y Rodrigo asistieron a la jornada y compartieron con las personas que llegaron para expresarles su respaldo y pedir espacios libres de discriminación.

Los jóvenes también rechazaron las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto interés por conseguir fama. Johan contó que estudia inglés, mientras Rodrigo trabaja como modelo. Ambos insistieron en que solo buscan respeto y un trato digno en cualquier espacio público.

Aunque el establecimiento ofreció disculpas, la pareja aseguró que desde entonces reciben mensajes ofensivos y amenazas a través de redes sociales. Pese a ello, afirmaron que prefieren mantenerse al margen de las provocaciones y continuar con el proceso por las vías legales.

La administración del establecimiento anunció la creación de mesas de trabajo con distintos sectores de la comunidad. Según explicaron, la iniciativa busca fortalecer acciones relacionadas con la inclusión y revisar los protocolos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

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Mira la entrevista completa: