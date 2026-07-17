"Me tiré de un segundo piso": Marilyn Patiño revela que desafió a la muerte

La reconocida actriz Marilyn Patiño, quien cuenta con una trayectoria de 25 años en el mundo del espectáculo, visitó recientemente los estudios de El Klub de La Kalle para hablar sobre sus nuevos proyectos, su faceta como madre de tres hijos y su participación en la obra de teatro 'Casting'.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo inesperado cuando se tocó el tema de la trascendencia y el temor a lo desconocido. Con la seguridad que la caracteriza, Marilyn confesó que el miedo al fallecimiento es algo que no habita en su ser.

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Durante la entrevista, la artista explicó que esta ausencia de temor no es algo reciente, sino un rasgo de su personalidad que la acompañó desde sus primeros años de vida; ella decidió compartir una anécdota que ilustra perfectamente su carácter.



¿Cómo superó Marilyn Patiño el miedo a la muerte?

Marilyn, relató que, siendo apenas una niña, su curiosidad y valentía la llevaron a realizar un experimento extremo influenciada por lo que veía en la televisión. "Yo desde muy niña no le tenía miedo a la muerte... recuerdo una anécdota, abrí una sombrilla porque lo vi en televisión y me tiré de un segundo piso con la sombrilla abierta pensando que la sombrilla iba a volar", reveló la actriz en La Kalle.

Este episodio, que pudo haber tenido consecuencias fatales, terminó siendo una lección de vida fundamental para ella. Aunque el resultado no fue el vuelo que esperaba, la experiencia le permitió identificar qué es lo que realmente le genera precaución. Según sus propias palabras:

"No me pasó absolutamente nada, me aporrié mucho, sí me dolió, entonces el dolor físico fue a lo que le empecé a tener miedo y precaución, al dolor físico". La actriz aclaró que, si bien la idea de la muerte no la perturba, sí cuida su integridad para evitar el sufrimiento del cuerpo.

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¿Por qué Marilyn Patiño cambió de perspectiva?

A pesar de esa naturaleza arriesgada que la llevaron a meterse en "una cantidad de problemas" a lo largo de su vida, Marilyn admitió que hoy, a sus 35 años, sus prioridades cambiaron radicalmente. Su rol como madre de tres niños pequeños (dos varones y una niña de año y medio) hizo que ese atrevimiento fuera canalizado de una forma distinta.

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En el programa, Marilyn aseguró que ahora prefiere evitar cualquier situación conflictiva o peligrosa para garantizar el bienestar de sus pequeños. "He llegado ahora a la conclusión donde digo '¿Qué necesidad ya no tengo necesidad tengo tres hijos debo hacerles una vida feliz... me necesitan y yo estoy esquivando un poco los problemas'", confesó.

Incluso mencionó que actualmente prefiere "pasar por tibia" antes que involucrarse en polémicas innecesarias, como ocurrió durante su reciente participación en un reality show donde decidió mantenerse al margen de las discusiones grupales.

Esta nueva etapa de su vida la encuentra mucho más enfocada en su evolución espiritual y en cumplir lo que ella considera su misión: cambiar corazones a través de su palabra. Marilyn Patiño, es una mujer que, desde siempre prefirió enfrentar sus miedos antes que dejarse dominar por ellos.

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