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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alberto Linero se pronuncia sobre su imagen sin barba y sin pelo: "Fomentemos la lectura"

Alberto Linero se pronuncia sobre su imagen sin barba y sin pelo: "Fomentemos la lectura"

El exsacerdote y escritor decidió romper el silencio sobre la imagen que se volvió viral y explicó lo que realmente ocurrió.

Alberto Linero sonriendo con su cabello habitual y barba canosa, vistiendo una chaqueta impermeable
Alberto Linero desmintió la veracidad de una imagen suya donde aparecía calvo y sin barba, aclarando que se trata de IA
Foto: imagen tomada de Instagram de Alberto Linero
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

En las últimas horas, una imagen del reconocido exsacerdote y escritor Alberto Linero se volvió viral en redes sociales, generando una ola de comentarios y confusión entre sus seguidores.

En la fotografía, Linero aparecía con un cambio de imagen radical, completamente calvo y sin su característica barba. Ante el revuelo, el escritor y panelista de Blu decidió romper el silencio en los micrófonos de El Klub de La Kalle para explicar qué ocurrió realmente.

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Para tranquilidad de quienes reconocen sus característicos "crespitos", el cambio de apariencia nunca fue real. Alberto Linero explicó que la fotografía fue creada como parte de un experimento digital realizado por un familiar.

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"Fue una foto que hizo uno de mis sobrinos", contó el panelista, quien explicó que envió una imagen suya a un chat familiar y allí le aplicaron un filtro de inteligencia artificial (IA).

Aunque él mismo compartió la fotografía en tono de humor y aclaró que había sido generada con IA, muchos usuarios la interpretaron como un cambio de imagen verdadero. "Yo dejo claro que es IA, pero se volvió una bola de nieve y comenzó a crecer", comentó Linero.

¿Qué más dijo Alberto Linero sobre la imagen viral?

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Durante la entrevista, el escritor también cuestionó la forma en que actualmente se consume y difunde la información en redes sociales.

Según explicó, muchas personas e incluso algunos medios dieron por auténtica la fotografía sin verificar su origen ni leer la descripción de la publicación. "Aquí hay una clase de periodismo: no podemos dar las cosas por ciertas sin corroborarlas... ahí dice 'jajaja la IA'", afirmó.

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Linero incluso reveló que su propia madre se confundió al ver la imagen, por lo que tuvo que explicarle que se trataba de una fotografía editada con inteligencia artificial. Al ser consultado sobre la posibilidad de adoptar ese cambio de imagen de forma permanente, el exsacerdote fue contundente.

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"Yo no me quito mi barba desde el año 90... no me la voy a quitar nunca, creo yo, porque además es mi personalidad, es mi esencia", aseguró. Para él, su aspecto físico no responde a una cuestión de vanidad, sino de identidad.

Además, aprovechó la conversación para reflexionar sobre los estándares de belleza y la importancia de la autenticidad. "Para mí el mundo no se divide entre los lindos y los feos... yo creo en gente auténtica y no auténtica", expresó.

Finalmente, confirmó que su cabello continúa intacto y explicó que no suele asistir a peluquerías. Según contó, el cuidado de su melena lo realiza junto a su esposa, quien también tiene el cabello crespo y lo ayuda con productos especializados. "El mantenimiento me lo hago siempre yo y mi esposa", concluyó.

Mira también: ¿ALBERTO LINERO SE QUITÓ LA BARBA? El padre revela la verdad de su imagen

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