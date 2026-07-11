Revelan imágenes de habitación donde Diomedes Díaz se escondió tras muerte de Doris Adriana

Recientemente, se han vuelto virales unas imágenes que muestran la que sería la habitación donde Diomedes Díaz pasó parte de su tiempo como prófugo de la justicia colombiana.

Aunque estas fotografías y videos han circulado con fuerza en medios especializados en vallenato y redes sociales, es importante que sepas que no se ha confirmado oficialmente si estas son las fotos reales del escondite exacto del artista.

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En el material difundido, se observa un cuarto sencillo, de paredes amarillas y marcos de puertas azules. El lugar cuenta con una cama, un aire acondicionado acondicionado especialmente para él y algunos cuadros del propio cantante colgados en la pared.



Según los testimonios captados en audio, este refugio se encontraría en el Alto Cesar, y se asegura que el intérprete de "La suerte está echada" permaneció allí aproximadamente tres años, alejado de los micrófonos, las tarimas y las cámaras de televisión,.

¿Dónde se escondió Diomedes Díaz mientras era prófugo de la justicia?

Durante los más de dos años que Diomedes permaneció en la clandestinidad, las teorías sobre su paradero sobraban.

Algunos rumores de la época sugerían que se alojaba con indígenas wayúu en la Guajira, mientras que otros afirmaban que era custodiado por grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Incluso había quienes decían que nunca salió de Valledupar y que se escondía en la casa de su mánager, escapándose de noche para visitar a su esposa.

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Lo que sí está documentado es que Diomedes vivió en áreas rurales y se mantuvo activo incluso en la clandestinidad, componiendo y grabando música en estudios improvisados.

Su vida como prófugo no estuvo exenta de desafíos a la autoridad; uno de los episodios más recordados fue su aparición sorpresa en el Festival del Arroz en Badillo, un pueblo cercano a Valledupar.

Allí, ante unas 5.000 personas y con la policía a pocos metros, el artista dio un concierto sin que nadie intentara detenerlo, pues se temía que una captura en ese momento desatara una tragedia entre sus seguidores más fieles,.

¿Por qué Diomedes Díaz estuvo prófugo tras la muerte de Doris Adriana Niño?

La historia de su huida comenzó en el año 2000, cuando el cantante no se presentó ante las autoridades tras ser vinculado formalmente a la muerte de Doris Adriana Niño.

Los hechos ocurrieron en mayo de 1997, durante una noche de fiesta con el artista; Medicina Legal calificó la causa de muerte de la joven como asfixia mecánica,.

Por este caso, la justicia colombiana declaró a Diomedes Díaz culpable de homicidio preterintencional. El artista, que inicialmente gozaba del beneficio de casa por cárcel, abandonó su hogar y se convirtió en prófugo hasta que finalmente se entregó en el año 2002.

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Tras su entrega, cumplió una condena reducida de 36 meses de prisión, una pena que inicialmente podría haber llegado hasta los 12 años.

Este capítulo de su vida sigue generando división. Mientras algunos de sus seguidores consideran que fue un accidente, otros no olvidan el ocultamiento del cuerpo, un acto por el cual también fueron condenados dos de sus escoltas bajo el delito de encubrimiento.

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Las imágenes de esta supuesta habitación en el Cesar son un recordatorio de esos años en los que el ídolo vallenato desafió a la ley desde las sombras.