Así fueron las últimas horas del hijo de Diomedes Díaz antes de ser capturado

La familia del "Cacique de La Junta" vuelve a estar en el centro de la opinión pública tras la captura de Luis Mariano Díaz, hijo del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, quien fue detenido por las autoridades durante la madrugada de este miércoles 24 de junio de 2026.

El operativo tuvo lugar en Soledad, Atlántico, situación que generó un gran impacto debido al contraste entre la gravedad de los cargos y la aparente tranquilidad que el hombre proyectaba en sus redes sociales apenas horas antes de ser detenido.

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Entre sus publicaciones más recientes sobresale una fotografía de su hija vistiendo la camiseta de la selección Colombia. Junto a la imagen escribió: “Bien futbolera, así vacacional”, mientras aguardaba el partido entre Colombia y la República del Congo.



Horas más tarde, publicó otra imagen desde su hogar apoyando al equipo con la frase: “Vamos, mi Selección”. Un detalle que llamó la atención de sus seguidores fue la elección musical para estas historias, el tema Yo soy mundial, interpretado por su padre, Diomedes Díaz.

mensaje de hijo de Diomedes Díaz Foto: imagen de redes sociales

¿Cómo fue la captura de Luis Mariano Díaz?

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A pesar de la calma que mostraban sus publicaciones, las autoridades ejecutaron un operativo de registro y allanamiento que terminó con la captura de Díaz y otras cinco personas.

Según las investigaciones preliminares, Luis Mariano Díaz es señalado de presuntamente integrar una estructura criminal vinculada a préstamos ilegales, modalidad conocida en Colombia como “gota a gota”.

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Asimismo, se conoció que el hijo del artista también enfrenta señalamientos por los delitos de extorsión y secuestro. De acuerdo con las autoridades, el grupo delictivo habría mantenido retenida a una víctima durante varios días, tiempo en el que presuntamente fue sometida a agresiones físicas. Hasta el momento, ningún familiar cercano se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos.

Cabe recordar que Luis Mariano Díaz es hijo del cantante Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González, conocida como 'La Doctora'. Además, es hermano de Luis Ángel Díaz y de Moisés Díaz, apodado 'El Travieso', quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en 2020.

Aunque mantenía un perfil menos mediático que otros de sus hermanos, Luis Mariano había protagonizado noticias anteriormente por su lujosa boda hace tres años y por cuestionar públicamente a Rafael Santos respecto al manejo de las herencias del cantante.

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