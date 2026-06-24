Revelan foto de Matthew Foster, el británico señalado en el caso de Natalia Villalba

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera la fotografía de Matthew Foster, el ciudadano británico que aparece en el centro de las indagaciones adelantadas por las autoridades.

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La fotografía fue revelada en primicia por Semana, medio que publicó la imagen de Matthew Foster, el ciudadano británico que actualmente es buscado por las autoridades mientras avanzan las investigaciones.



Según la información recopilada por los investigadores, habría sido una de las últimas personas en permanecer en el apartamento donde se encontraba Natalia Villalba.



El caso ha generado enorme atención desde que se conoció el hallazgo ocurrido el pasado 22 de junio en un edificio ubicado en la localidad de Chapinero. Desde entonces, videos de seguridad, registros migratorios, movimientos dentro del inmueble y testimonios han comenzado a formar parte de una investigación que sigue avanzando.

Quién es Matthew Foster, el británico identificado en el caso de Natalia Villalba /Foto: IA /Redes sociales

La fotografía que ahora analizan las autoridades

De acuerdo con la información revelada, la imagen de Matthew Foster fue comparada con los registros captados por las cámaras de seguridad del edificio donde se hospedaba Natalia Villalba.

Las verificaciones realizadas dentro de la investigación apuntarían a coincidencias entre la persona registrada en los videos y el ciudadano británico identificado posteriormente por las autoridades.

Entre esos registros figura Foster, quien aparece entrando al inmueble el 17 de junio y abandonándolo al día siguiente. Además, uno de los videos revisados por los investigadores mostraría al extranjero trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio.

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Matthew Foster: foto del británico vinculado al caso de Natalia Villalba

Matthew Foster era buscado en Reino Unido

Otro de los elementos que ha llamado la atención de este caso es el historial judicial que tendría Foster en su país de origen.

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Según la información conocida, el británico figuraba en listados de búsqueda de las autoridades del Reino Unido luego de incumplir compromisos asociados a una condena relacionada con un proceso de acoso ocurrido años atrás.

Los reportes indican que un tribunal de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, había impuesto una condena de dos años. Posteriormente, el ciudadano debía cumplir una serie de obligaciones ante las autoridades, entre ellas informar cambios de domicilio y atender requerimientos oficiales.

Sin embargo, según los registros conocidos, esas condiciones no fueron cumplidas y terminó siendo requerido nuevamente por la justicia británica.

La información también señala que Foster habría sido incluido dentro de una unidad especializada en casos considerados de alto riesgo por las autoridades de su país.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

Mientras continúan las diligencias, uno de los aspectos que más atención genera es la forma en la que Matthew Foster habría abandonado Colombia.

Las labores adelantadas por la Policía Judicial permitieron establecer que el ciudadano británico presuntamente salió por vía terrestre utilizando el puente internacional de Rumichaca, corredor fronterizo que conecta a Colombia con Ecuador.

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Esa información se convirtió en una de las principales líneas de verificación para los investigadores, quienes buscan reconstruir cada uno de sus movimientos después de abandonar Bogotá.

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El caso de Natalia Villalba sigue bajo investigación

Natalia Villalba, oriunda de Cúcuta, se encontraba hospedada en un apartamento del edificio Morph cuando ocurrió el hallazgo que conmocionó a la capital del país.

Según la información oficial, una trabajadora ingresó al inmueble al finalizar el periodo de hospedaje y encontró una maleta de color plateado dentro del baño. La ducha permanecía abierta y en el interior de la maleta estaba el cuerpo de la mujer.

Desde entonces, unidades especializadas han recopilado videos, documentos, objetos personales y diferentes elementos que permitan establecer con claridad qué ocurrió durante los últimos días de Natalia Villalba.