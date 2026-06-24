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¡Pánico en Venezuela! Impactantes videos del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió al país

Un fuerte terremoto de 7,1 sacudió el centro de Venezuela. Mira los videos más impactantes del sismo en Caracas y Carabobo, y conoce el reporte de daños.

Terremoto de 7,1 en Venezuela
Terremoto de 7,1 en Venezuela
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de Venezuela este jueves, generando pánico y alerta máxima en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fuerte movimiento telúrico tuvo su epicentro exacto en el noroeste del municipio de Montalbán, ubicado en el estado Carabobo.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

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Al clasificarse con una profundidad hipocentral de apenas 13,2 kilómetros, los expertos de las agencias sismológicas internacionales lo catalogaron de forma inmediata como un sismo superficial, un factor geológico sumamente determinante que explica la alta intensidad y la violencia destructiva con la que se percibió en múltiples regiones del país.

El fuerte movimiento telúrico se localizó geográficamente a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

En la capital venezolana, la onda sísmica provocó que numerosos habitantes desalojaran de inmediato sus hogares, centros de trabajo y centros comerciales para resguardarse en calles, avenidas y plazas públicas como medida de protección.

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La incertidumbre y el temor se apoderaron rápidamente de la población civil ante la fuerza sostenida del sacudón telúrico, el cual evoca de manera inevitable el histórico y destructivo sismo que afectó con severidad al estado Sucre en el año 2018.

Videos del terremoto en Venezuela

A través de las diferentes plataformas digitales y redes de mensajería, los ciudadanos venezolanos comenzaron a reportar de forma masiva los estragos iniciales de este evento sísmico de gran magnitud.

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En las redes sociales se viralizaron rápidamente impactantes videos que muestran el preciso momento del temblor en tiempo real, capturando con claridad cómo colapsaban algunas estructuras, se agrietaban fachadas de concreto y caían violentamente diversos objetos en el interior de los hogares y locales comerciales.

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Venezuela fue sacudida por dos terremotos de 7,2 y 7,5 en menos de un minuto

Venezuela registró dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia en el estado de Yaracuy. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y fue seguido por otro de 7,5, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los movimientos se sintieron con fuerza en Caracas, donde las autoridades reportaron afectaciones en algunas edificaciones y desplegaron equipos de emergencia para atender la situación y evaluar los daños.

Puedes leer: Se han sentido varios temblores en Colombia: cómo reaccionar de manera segura

El impacto también fue percibido en varias regiones de Colombia, donde ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento telúrico durante varios segundos.

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