La verdad detrás del hombre que permaneció como estatua durante Colombia vs. Congo

El partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo dejó varias imágenes llamativas, pero una de ellas se robó gran parte de la conversación en redes sociales.

Mientras los aficionados celebraban, sufrían o alentaban a sus equipos, un hombre apareció en las tribunas completamente inmóvil durante todo el encuentro, generando curiosidad entre miles de espectadores.

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Su presencia no pasó desapercibida. Vestido con pantalón azul, camisa amarilla, corbata y un llamativo blazer rojo, permaneció de pie sin mostrar prácticamente ninguna reacción durante los 90 minutos.

La escena fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos se preguntaron quién era y por qué actuaba de esa manera.

La imagen se volvió tan popular que aparecieron toda clase de teorías. Algunos usuarios aseguraban que se trataba de una especie de ritual relacionado con el fútbol, mientras que otros afirmaban en tono de broma que su presencia había influido en el desarrollo del partido. Sin embargo, la realidad detrás de esta curiosa escena es muy diferente.

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El hombre que llamó la atención en Colombia vs. Congo

El protagonista de este momento viral es Michel Kuka Mboladinga, un ciudadano congoleño de 49 años ampliamente conocido entre los seguidores de la selección de su país.

Aunque para muchos espectadores internacionales era una figura desconocida, en la República Democrática del Congo ya es reconocido por una tradición que mantiene desde hace varios años durante los partidos de su selección nacional.

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Michel Kuka también es conocido por los apodos de “Lumumba” y “Lumumba Vea”, nombres con los que suele ser identificado por otros aficionados que frecuentan los encuentros deportivos del combinado africano.

Su peculiar comportamiento durante los partidos no es algo improvisado ni una ocurrencia reciente. Por el contrario, forma parte de una representación que realiza desde hace más de una década y que tiene un significado muy especial para él.

Quién es Michel Kuka Mboladinga, el hincha inmóvil durante Colombia vs. Congo

La razón por la que permanece inmóvil

Según ha explicado en diferentes entrevistas, Michel Kuka adoptó esta tradición desde el año 2013. Su objetivo es imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba, una de las figuras históricas más importantes de la República Democrática del Congo.

Lumumba es recordado como uno de los líderes más representativos del proceso de independencia de su país y cuenta con un monumento en Kinshasa que se ha convertido en un símbolo nacional.

Inspirado en esa figura histórica, Michel decidió representar esa imagen durante los compromisos deportivos de la selección congoleña. Por esa razón permanece inmóvil durante todo el encuentro, sin importar el resultado o las emociones que pueda generar el partido.

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Lejos de tratarse de una superstición relacionada con el fútbol, el hincha asegura que su intención es transmitir valores que considera fundamentales para su nación.

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Su vestuario también tiene un significado especial

Otro detalle que llamó la atención de quienes lo vieron durante el partido fue la combinación de colores de su ropa.

El atuendo no fue elegido al azar. Michel Kuka ha explicado que los colores que utiliza buscan representar la bandera de la República Democrática del Congo y reforzar el mensaje patriótico que intenta transmitir con su presencia.

Por eso suele aparecer vestido con prendas que recuerdan los colores nacionales y que complementan la imagen que ha construido a lo largo de los años.

Por qué será que Colombia no le ha hecho gol al Congo



El hdpt brujo hincha del Congo:pic.twitter.com/1oqK0BmXu6 — LA PUTA QUE TE PARIO, TULIO GÓMEZ (@GerDiabo) June 24, 2026