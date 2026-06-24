Richard Ríos se pronuncia tras ir al banco con Colombia, ¿indirecta a Lorenzo?

La Selección Colombia consiguió su pase a dieciseisavos de final en el Mundial 2026 tras vencer a República Democrática del Congo por una mínima diferencia. El equipo de Néstor Lorenzo suma seis puntos y lidera el Grupo K con autoridad.

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Durante este evento deportivo, Richard Ríos volvió a ocupar un lugar en el banco de suplentes, cediendo su posición inicial a Gustavo Puerta. Lejos de mostrar molestia, el volante se mostró muy sereno frente a los micrófonos de la prensa deportiva.



“Yo se lo dije que estamos preparados para lo que el profesor necesita”, fue la frase contundente con la que Ríos respondió al ser consultado sobre su actual rol dentro de la formación tricolor.

El volante del Palmeiras aclaró que está plenamente preparado para actuar el tiempo que el técnico necesite. Ríos enfatizó que su disposición es total: "Sea para un minuto, sea para cinco, sea para todo el partido, estamos preparados".

Para él, lo más importante es el orgullo de representar a Colombia y aportar al éxito del grupo de jugadores "es un mundial, eh estoy supremamente feliz“

"SEA PARA UN MINUTO, PARA CINCO O PARA LO QUE SEA, ESTAMOS LISTOS"



Richard Ríos, con @carlosevillamil tras la victoria de Colombia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tbNTS1FWuV — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

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¿Por qué Richard Ríos es suplente en el Mundial 2026?

La razón principal de su suplencia radica en el nivel mostrado por Gustavo Puerta, quien se ganó la confianza del entrenador Néstor Lorenzo. El jugador del Racing de Santander realizó méritos suficientes para ser el titular junto a Jefferson Lerma.

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Existe una competencia interna muy sana por el puesto en la zona medular, lo que obliga a cada integrante a esforzarse al máximo nivel. Ríos recordó que incluso existe la posibilidad técnica de ver un tridente con Puerta y Lerma en el campo.

El equipo nacional demostró superioridad futbolística ante los africanos, aunque la falta de efectividad impidió un marcador mucho más abultado. Daniel Muñoz fue el encargado de anotar el único gol que selló la clasificación anticipada del país.

Durante la zona mixta, el mediocampista reconoció que el equipo atacó de forma constante durante la primera mitad del encuentro. Mencionó que se desperdiciaron oportunidades claras que hubieran facilitado el juego frente a los congoleños.

¿Qué dijo Richard Ríos sobre el partido de Colombia vs Portugal?

Pensando en el cierre de la fase de grupos, el volante analizó el próximo reto contra la escuadra de Cristiano Ronaldo en la ciudad de Miami. Aseguró que será un duelo totalmente diferente a los previos debido a la jerarquía del rival europeo.

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El objetivo del plantel colombiano sigue siendo buscar la victoria para mantener el liderato y ratificar las buenas sensaciones en el torneo. Richard Ríos destacó que el carácter y la garra son las marcas que identifican a los futbolistas de la nación.

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La Selección Colombia llegará al compromiso del próximo sábado 27 de junio, buscando cerrar esta primera etapa con puntaje perfecto. El ambiente interno refleja unión y compromiso total de todos los convocados por el estratega.

La clasificación matemática a la siguiente ronda trae tranquilidad al cuerpo técnico liderado por el estratega argentino Néstor Lorenzo. Con los seis puntos obtenidos, la Tricolor ahora puede planificar el duelo final con mayor libertad táctica.

Tras el pitazo final en Guadalajara, se confirmó que Daniel Muñoz fue elegido como la figura del compromiso por su anotación definitiva. Ríos celebró este reconocimiento individual de su compañero como un logro que pertenece a toda la delegación.

Según las estadísticas Colombia logró ser superior a sus rivales en las dos primeras fechas disputadas en este certamen. Richard Ríos concluyó que el orgullo de estar en este lugar supera cualquier interés personal sobre los minutos en cancha.

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