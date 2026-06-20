Así recibió Juan Camilo Portilla la noticia de la muerte de su abuelo durante el Mundial

El entorno de la Selección Colombia se encuentra bajo un manto de profunda tristeza tras confirmarse una dolorosa noticia que afecta directamente a uno de sus convocados en plena competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata del sensible fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo materno del mediocampista Juan Camilo Portilla, un hecho que ha conmovido tanto al plantel deportivo como a los aficionados del balompié nacional.

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El doloroso anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol

La noticia fue ratificada de manera oficial por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) mediante un comunicado emitido el 19 de junio de 2026.

En la misiva, la máxima entidad del fútbol local expresó sus sinceras condolencias al volante de la 'Tricolor' y a todo su círculo cercano:

"La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla. En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados".

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El deceso de Lugo Ríos se produjo en la ciudad de Cali. A pesar del enorme interés que el suceso ha despertado en las plataformas digitales, las causas exactas del fallecimiento no se han dado a conocer públicamente por respeto a la privacidad y al duelo que atraviesa la familia del deportista.

El jugador recibió el reporte directamente en el hotel de concentración del seleccionado en Guadalajara, México, donde el equipo venía preparando sus siguientes compromisos tras un exitoso debut mundialista frente a Uzbekistán.

/Foto: FCF /ia

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¿Dejará Portilla la concentración del Mundial?

La pérdida de un familiar en medio de un torneo de tal magnitud plantea interrogantes sobre la continuidad de los futbolistas en la concentración.

Hasta la fecha, ni el cuerpo técnico liderado por el estratega Néstor Lorenzo ni el propio jugador han confirmado si Portilla abandonará temporalmente el territorio mexicano para viajar a Colombia a despedir a su abuelo.

Fuentes cercanas al equipo indican que el futbolista no participó de la última jornada de entrenamientos debido al impacto emocional del suceso, pero se mantiene cobijado por el soporte psicológico de la delegación.

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El dolor de Juan Camilo Portilla ha despertado una inmensa ola de solidaridad dentro del camerino de la Selección Colombia.

Sus compañeros de equipo y miembros del cuerpo técnico se han volcado a manifestarle su total apoyo.

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Paralelamente, las redes sociales se han inundado de mensajes de fortaleza por parte de hinchas y clubes del fútbol profesional colombiano, quienes esperan que este duro golpe familiar se convierta en una motivación extra para el centrocampista en la cancha.

El fútbol colombiano se une en un solo abrazo para acompañar a una de sus figuras en este difícil capítulo de su vida personal.