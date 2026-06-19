Cristina Hurtado sorprende al hacer dominadas con el balón en tacones y vestido

Vestido elegante, tacones y un balón de fútbol. Esa combinación fue suficiente para que Cristina Hurtado protagonizara uno de los momentos más comentados de A Otro Nivel.

La presentadora mostró su destreza con la pelota y provocó la reacción inmediata de jurados y público.

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Frente a las cámaras, Cristina decidió demostrar una habilidad que pocos conocían y que dejó sorprendidos a quienes seguían la transmisión.

La presentadora tomó el balón y comenzó a realizar dominadas, manteniéndolo en el aire con precisión y control. Lo llamativo del momento fue que lo hizo sin cambiar su vestuario ni su calzado, algo que aumentó el nivel de dificultad del reto.

Cristina Hurtado, presentadora y modelo Foto: tomada de Instagram @crisshurtado

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Cristina Hurtado sorprendió con la famosa “21”

Durante la demostración, la presentadora realizó la conocida “21”, un ejercicio muy popular entre los aficionados al fútbol.

Esta práctica consiste en mantener el balón en el aire mediante una serie consecutiva de toques, evitando que caiga al suelo y sin utilizar las manos.

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La presentadora logró ejecutar el ejercicio mientras mantenía el control del balón, despertando aplausos y comentarios entre quienes presenciaron la escena.

El momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la emisión y varios usuarios comenzaron a compartir los videos en redes sociales.

Muchos destacaron que no solo se trató de una demostración de habilidad, sino también de coordinación, equilibrio y concentración.

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La relación de Cristina Hurtado con el deporte

Aunque algunos quedaron sorprendidos con la escena, quienes siguen de cerca a Cristina saben que la actividad física ha sido una constante en su vida.

Durante años, la presentadora ha mostrado interés por mantener hábitos saludables y realizar diferentes rutinas deportivas como parte de su día a día.

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Precisamente, ejercicios como las dominadas ayudan a fortalecer capacidades como el equilibrio, la coordinación y el control corporal, aspectos que quedaron en evidencia durante su participación en el programa.