Cristina Hurtado lanza cruda advertencia a las parejas de sus hijos: "No tan querida"

Cristina Hurtado ha decidido quitarse la máscara de "dulce presentadora" para mostrar una faceta que pocos conocían: su rol como una suegra de armas tomar.

Aunque el público la ve como una mujer suave y comprensiva, ella misma se encargó de poner los puntos sobre las íes respecto a las futuras integrantes de su familia.

En una reciente charla con una emisora, la conductora de A otro nivel confesó que no es para nada la suegra "querida" que muchos imaginan.



Su regla de oro para sus hijos es clara: si deciden estar con una joven, es para respetarla y estar con ella en serio, pues no tolera que anden "picando" en varios lados mientras mantienen una relación.



Esta exigencia nace de su deseo de proteger la estabilidad de sus tres herederos: Daniel, Juan José y el pequeño Mateo.

La vida en la casa de los Narváez Hurtado no es solo cámaras y sonrisas, pues Cristina ha implementado una educación con cimientos muy firmes.

Por ejemplo, en un mundo dominado por las pantallas, ella se mantuvo firme con una norma que hoy parecería imposible: sus hijos solo recibieron su primer teléfono celular al cumplir los 15 años.

Esta decisión forma parte de su estrategia para criar hombres con valores consolidados en una era digital que ella describe como abrumadora.

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La presentadora busca que sus hijos crezcan viendo una familia unida y que siempre sientan el apoyo de sus padres para no "descarrilarse".

Hablemos de los protagonistas de esta crianza: Daniel Narváez, el mayor de 23 años, ha volado lejos de los sets de grabación para convertirse en piloto comercial, aunque mantiene pasiones terrenales como el rock y la lectura.

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Por su parte, Juan José, de 17 años, es el deportista de la casa, destacándose en la natación y participando en campeonatos internacionales.

El cuadro familiar lo completa el pequeño Mateo, de apenas cuatro años, quien es la alegría más reciente del hogar.

Todos ellos han crecido bajo el ala de una pareja que parece haber encontrado la fórmula mágica contra el paso del tiempo y los escándalos de la farándula.



¿Cómo comenzó la relación de Cristina Hurtado y Josse Narváez?

La historia de amor entre Cristina y Josse Narváez es digna de un guion de televisión, ya que comenzó precisamente frente a las cámaras en el año 2003.

Actualmente, Cristina sigue brillando profesionalmente, ahora como la cara principal del concurso musical de Caracol TV en este 2026, tras su recordado paso por otros programas de realidad.

Por su parte, Josse Narváez continúa su trayectoria como actor, cantante y presentador, manteniéndose siempre alejado de las polémicas que suelen rodear a las parejas famosas.

Juntos han construido un camino donde el respeto del público es su mayor trofeo, demostrando que se puede ser exitoso en la pantalla y mantener un hogar firme puertas adentro.