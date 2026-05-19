Detalles escalofriantes en zona donde abandonaron cuerpo de Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza sigue revelando detalles que aumentan el impacto alrededor de la investigación.

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes y reportes sobre la zona donde fue hallado el cuerpo de la mujer de 52 años en una vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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Las primeras inspecciones realizadas por unidades judiciales dejaron al descubierto elementos que ahora hacen parte clave del proceso investigativo.

Según la información conocida hasta el momento, en el sitio donde apareció el cuerpo también fueron encontrados rastros de ropa y cabello sobre el suelo, detalles que comenzaron a ser analizados por expertos forenses.

El hallazgo ocurrió en una zona boscosa cercana al kilómetro 46 de la carretera que conecta ambos municipios. Allí llegaron unidades de la Sijín, Policía Judicial y personal de criminalística después de varios días de rastreos, seguimientos y análisis de videos relacionados con el recorrido del vehículo en el que habría sido transportada Yulixa.

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Aunque inicialmente existían dudas sobre la identidad del cuerpo encontrado, posteriormente el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmaron públicamente que sí correspondía a Yulixa Toloza.

Las autoridades manejan varias hipótesis alrededor de lo ocurrido en la escena. Sin embargo, por ahora no se ha establecido oficialmente si los rastros encontrados corresponden únicamente al traslado y abandono del cuerpo o si ocurrieron otros movimientos en la zona antes de que fuera localizado. Serán los análisis forenses y la investigación los que determinen exactamente qué pasó en ese punto de la carretera.

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Policía reveló cómo lograron ubicar la zona del hallazgo

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón entregó nuevos detalles sobre la investigación y explicó que el avance del caso fue posible gracias al análisis de más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, seguimientos de rutas y verificaciones realizadas en varios departamentos del país.

Según explicó la Policía Nacional, el rastreo permitió ubicar en Cúcuta el vehículo en el que presuntamente fue transportada Yulixa Toloza después de salir del centro estético del sur de Bogotá. Ese hallazgo llevó posteriormente a la captura de dos ciudadanos extranjeros señalados de participar en hechos relacionados con el caso.

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De acuerdo con información revelada por Blu Radio, las personas capturadas habrían entregado datos clave que ayudaron a orientar las labores de búsqueda hacia la vía entre Apulo y Anapoima. A partir de esa información, investigadores concentraron los operativos en la zona donde finalmente apareció el cuerpo.

La Policía también confirmó que las investigaciones continúan bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Mientras avanzan las diligencias forenses y judiciales, las autoridades siguen recopilando pruebas para establecer qué ocurrió durante las horas posteriores a la salida de Yulixa Toloza del centro estético Beauty Láser.

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Sigue la expectativa en Colombia alrededor del caso de Yulixa Toloza. Hace algunas horas fue encontrado un cuerpo en zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca. El Cuerpo Oficial de Bomberos del departamento dio detalles.



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