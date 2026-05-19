Este es el merengue de las 'viejotecas' que revela a una mujer que golpea a su marido

En la vibrante década de los 90, el merengue dominicano vivía un momento de esplendor, pero fue una agrupación nacida en el corazón de Nueva York la que logró romper con todos los esquemas establecidos.

Mientras las emisoras de radio se inundaban de melodías románticas y letras pausadas, surgió una fuerza rítmica imparable que obligó a todo el mundo a levantarse de sus asientos.

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Bajo la dirección y la voz del carismático Raúl Acosta, el grupo Oro Sólido lanzó un tema que se convertiría en el alma de las celebraciones en toda Latinoamérica: la inolvidable canción titulada "Abusadora".



Este éxito arrollador formó parte del álbum titulado El poder de Nueva York, publicado originalmente en el año 1997.

Lo que hacía que esta pieza fuera tan especial era su sonido frenético, un estilo que se alejaba del merengue tradicional para abrazar lo que popularmente se conoció como Mambo.

Con una instrumentación caracterizada por vientos sumamente fuertes y una percusión intensa, Oro Sólido diseñó una estructura musical pensada exclusivamente para el movimiento y el desenfreno rítmico en la pista de baile.

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Sin embargo, detrás de ese ritmo que invita a la alegría, se escondía una narrativa que pocos se detenían a analizar con detalle en medio de la fiesta.

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La canción comienza con una introducción que ya es un ícono del patrimonio cultural de las "viejotecas": la famosa frase "hasta las 15, hasta las 15".

En ese inicio, Acosta establece un tono festivo y busca la complicidad de su audiencia al dedicar el tema a una dinámica de pareja muy específica, donde se invierten los roles habituales de la época.

La letra de "Abusadora" nos presenta la historia de un hombre que relata la decepción sufrida con su pareja.

Según los versos, al principio ella parecía una mujer sencilla y seria, pero con el paso del tiempo y la convivencia diaria, reveló lo que el protagonista describe como su verdadera naturaleza de "devoradora".

Esta descripción no es solo una metáfora sobre su fuerte carácter, sino que sirve como preámbulo para narrar situaciones de agresividad física, específicamente mencionando que ella le propina golpes conocidos en la jerga popular como "galletas" o bofetadas.

Lo fascinante de la propuesta de Oro Sólido es cómo transformaron un tema de conflicto doméstico en un espectáculo rítmico cargado de humor negro y sátira.

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En lugar de optar por un tono melancólico o de despecho, la canción utiliza la energía del merengue para exponer la situación de un hombre que se siente abrumado por la actitud de su esposa.

A medida que avanza el tema, Raúl Acosta lanza una serie de consejos o "sentencias" sobre cómo lidiar con una pareja que se comporta de esa manera, sugiriendo medidas de austeridad extrema.

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Entre las divertidas pero drásticas soluciones que propone la letra, se menciona la idea de no comprarle electrodomésticos, ropa, vestidos, accesorios ni carteras.

Incluso llega a sugerir que se le nieguen los adornos de Navidad y que la medida definitiva sea mudarla a un patio con "muebles de palito", bajo la premisa de que quien no sabe amar correctamente no merece las comodidades del hogar.

A través de preguntas dirigidas al público, como "¿Una mujer esa se encuentra?", y la respuesta efusiva del coro afirmando que están "donde quieran", la canción lograba una conexión inmediata con la audiencia, generalizando la anécdota como algo que podría sucederle a cualquiera.

