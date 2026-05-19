Así identificaron a Yulixa Toloza en Apulo; tenía las marcas de Lipolisis

Luego de varios días de incertidumbre, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en una carretera del municipio de Apulo, Cundinamarca, esto en la zona boscosa. La cuál se trató de Yulixa Toloza, mujer que había desaparecido el pasado miércoles 13 de mayo después de asistir a un centro de estética.

Tanto es así que el medio de comunicación Noticias RCN asegurá tener confirmación oficial y fuentes que demostrarían que el cuerpo de Yulixa Toloza y se basaron en varias evidencias, cómo fue el caso de que el cuerpo de la mujer tenía las mismas prendas de vestir con las que se vió salir del centro estético.

Sumado a esto, mencionaron que las características morfológicas cómo es el caso del cabello, tono de piel, entre otros aspectos corresponde a la señora de 52 años que aparece en el video y finalmente, afirmaron que al inspeccionar el cuerpo se encontraron las heridas de la lipolisis laser, procedimiento que se realizó el pasado miércoles 13 de mayo.

Ante esto, la Medicina Legal realizará el cotejo de ADN del cuerpo, con el fin de determinar si se trata de la estilista que vivia en Bosa.

#Ampliación | Autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca corresponde al de Yulixa Toloza, la mujer reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo en Bogotá.

Investigadores confirmaron las prendas de vestir, la morfología y las… pic.twitter.com/mHxvBdqU42 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 19, 2026

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¿Cuál fue la última vez que se vió a Yulixa Toloza?

Las autoridades mencionaron que los responsables de la estética intentaron borrar las huellas del incidente, información que fue confirmada por las personas que entraron al centro de estética.

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Además, se detectaron mensajes de texto enviados desde el celular de la víctima que generan sospechas de haber sido manipulados por terceros. En las comunicaciones, enviadas entre las 8:54 p. m. y las 9:50 p. m., se leía que supuestamente iba camino a casa, que tenía náuseas y que el conductor la llevaría al Hospital de Meissen, información que no coincidía con el paradero real de la mujer.

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Tras varios días de búsqueda liderada por el GAULA y la Alcaldía de Bogotá, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una carretera de Apulo, Cundinamarca. Mientras la Secretaría de Salud de Bogotá y la Alcaldía Mayor confirmaron que el establecimiento operaba de manera clandestina y totalmente ilegal, careciendo de cualquier permiso para realizar cirugías.

Durante la inspección de la clínica el pasado 13 de mayo, los bomberos realizaron un hallazgo adicional, otra mujer de 32 años, identificada como Cindy, quien llevaba dos días encerrada bajo llave y abandonada tras haberse realizado también una intervención.

Esta paciente relató haber escuchado voces mientras estaba convaleciente y reveló chats con la dueña de la estética, quien negaba saber el paradero de Yulixa a pesar de los reclamos de sus familiares.

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