Una familia perdió la vida después de comer una sandía; cuatro personas fallecieron

Una cena familiar en la ciudad de Mumbai, India, se transformó en una tragedia que sorprendió a todos, esto cuando cuatro integrantes de una misma familia fallecieron pocas horas después de ingerir una sandía que, según confirmó las autoridades esta contenía niveles letales de un potente químico utilizado para el control de plagas.

Las autoridades comentaron que el pasado 25 de abril en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai. La familia Dokadia, compuesta por Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus dos hijas, Ayesha y Zainab, fueron los anfitriones de una reunión con allegados en su residencia.

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Una vez pasada la reunión, los cuatro integrantes de esta familia decidieron consumir una sandía como postre antes de retirarse a dormir. Sin embargo, fue en este momento donde todos comenzaron a manifestar malestares relacionado con una intoxicación, al punto que hubo vómito intenso y diarrea.



A pesar de la rápida intervención de vecinos y equipos de emergencia que los trasladaron al Hospital JJ, los esfuerzos médicos fueron insuficientes; todos fallecieron poco después de su ingreso pese a las maniobras de reanimación por el equipo médico.

¿Qué dijeron las autoridades del fallecimiento de la familia por comer una sandía?

Semanas después el Laboratorio de Ciencias Forenses de este país, de la mano del director del laboratorio, Vijay Thakare, confirmó que las víctimas presentaban restos de fosfuro de zinc en órganos vitales como el hígado, el riñón y el bazo, elementos que se encontraron dentro de la sandía.

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De igual forma, se conoció que el fosfuro de zinc es un compuesto químico extremadamente peligroso, siendo este usado para la desinfección de plagas. Según expertos, al entrar en contacto con la humedad o los ácidos del estómago, esta sustancia libera gas fosfina, el cual bloquea la capacidad de las células para utilizar el oxígeno.

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Este caso, se tornó tan viral que medios locales bautizaron a esto como las “muertes por sandía”, de igual forma, las autoridades señalaron que el tóxico solo fue encontrado en la sandía y no en ningún otro alimento o superficie del hogar, hecho que despertó más la investigación.

Una vez se presentó esta noticia, se conoció que los ciudadanos de Mumbai terminaron muy asustados al punto dejaron de consumir el producto, situación que afectó significativamente la economía local, debido a que las personas están evitando consumir esta fruta.

Mientras tanto, la policía continúa las investigaciones para determinar cómo llegó el veneno hasta el interior de la fruta y cómo llegó a manos de la familia.