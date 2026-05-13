Mujer sufrió dolores durante meses; médicos descubrieron unas tijeras en su cuerpo

Una mujer de 53 años denunció que un médico le habría dejado unas tijeras dentro de su abdomen después de una cirugía plástica, practicada en un centro médico privado de Nápoles, Italia. Al punto que se conoció que este objeto fue descubierto siete meses después del procedimiento.

De igual forma, se conoció que la paciente terminó presentando fuertes dolores, malestar físico y episodios de desmayo. Este caso salió a la luz una vez la mujer presentó la denuncia con las autoridades italianas; según informó el medio italiano L'Unione Sarda, la mujer se sometió a una abdominoplastia el 25 de octubre de 2025.

Puedes leer: Multimillonario le habría quitado la vida a su esposa e hijos; niñera alertó a las autoridades



Situación ocurrida en una clínica privada de Nápoles. Sin embargo, la familia de la mujer comentó que una vez recibió el alta médica comenzó a sentir ardor intenso en la zona abdominal, al punto que este dolor apareció pocas horas después de la cirugía y llegó a experimentar episodios de debilidad y perdió el conocimiento.



Tiempo después el especialista según información de medios locales, consideró que todo se debía a que eran síntomas al procedimiento postoperatorio. Sin embargo, la mujer se practicó exámenes que evidenciaron que tenía una infección, por lo que le recetaron antibiótico y llevar controles médicos.

Tijeras dentro del cuerpo de la señora Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo se confirmó la aparición de unas tijeras dentro de la mujer?

Pese a este tratamiento, el estado de salud de la mujer no mejoró con el paso de las semanas, por lo cuál decidió acudir a otro centro médico en Nápoles para buscar una segunda opinión y tener una segunda opinión sobre lo ocurrido.

Publicidad

Puedes leer: Exreina fingió ser cirujana plástica durante cinco años y dejó pacientes desfigurados

El pasado 7 de mayo de 2026, una prueba le detectó un objeto metálico en uno de los lados del abdomen de la mujer. Para después confirmar que se trataba de unas tijeras quirúrgicas que habrían quedado dentro de su cuerpo durante la operación estética todo el tiempo y por esto era su dolor.

Publicidad

Una vez conoció esto, la paciente decidió presentar una denuncia formal ante la policía italiana para que se investigue lo sucedido y se determinen posibles responsabilidades médicas.

Según reportes de Cronache della Campania, el cirujano que practicó la abdominoplastia fue informado sobre el hallazgo por el centro médico donde se realizó la tomografía y este se habría comunicado con la paciente para proponerle una nueva intervención quirúrgica en la misma clínica con el fin de retirar las tijeras del abdomen.

No obstante, la mujer rechazó la propuesta y decidió continuar el proceso acompañada por representantes legales. Se conoció que la mujer está recibiendo apoyó de la Fundación Domenico Caliendo, además de que debe practicarse una cirugía para retirar el objeto.