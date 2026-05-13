Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SUBSIDIO DE ARRIENDO
BANCOLOMBIA SIN SERVICIO
NICOLÁS MADURO EN SU CELDA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer sufrió dolores durante meses; médicos descubrieron unas tijeras en su cuerpo

Mujer sufrió dolores durante meses; médicos descubrieron unas tijeras en su cuerpo

La joven denunció que comenzó a sentir fuertes dolores y, tras un procedimiento médico, encontraron un instrumento quirúrgico en su cuerpo.

Mujer tuvo por varios meses unas tijeras en su cuerpo
Mujer sufrió dolores durante meses; médicos descubrieron unas tijeras en su cuerpo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Una mujer de 53 años denunció que un médico le habría dejado unas tijeras dentro de su abdomen después de una cirugía plástica, practicada en un centro médico privado de Nápoles, Italia. Al punto que se conoció que este objeto fue descubierto siete meses después del procedimiento.

De igual forma, se conoció que la paciente terminó presentando fuertes dolores, malestar físico y episodios de desmayo. Este caso salió a la luz una vez la mujer presentó la denuncia con las autoridades italianas; según informó el medio italiano L'Unione Sarda, la mujer se sometió a una abdominoplastia el 25 de octubre de 2025.

Puedes leer: Multimillonario le habría quitado la vida a su esposa e hijos; niñera alertó a las autoridades

Situación ocurrida en una clínica privada de Nápoles. Sin embargo, la familia de la mujer comentó que una vez recibió el alta médica comenzó a sentir ardor intenso en la zona abdominal, al punto que este dolor apareció pocas horas después de la cirugía y llegó a experimentar episodios de debilidad y perdió el conocimiento.

Te puede interesar

  1. Suegra de Carolina Flores se pintó el cabello para evadir las autoridades
    Esta fue la estrategia de la suegra de Carolina Flores para evadir su captura
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Esta fue la estrategia de la suegra de Carolina Flores para evadir su captura

  2. casi pierde ojo por accidente
    Casi pierde ojo por broma
    Imagen de referencia creada con IA
    Internacional

    Niño de 8 años casi pierde un ojo por una “broma” de sus compañeros en el colegio

Tiempo después el especialista según información de medios locales, consideró que todo se debía a que eran síntomas al procedimiento postoperatorio. Sin embargo, la mujer se practicó exámenes que evidenciaron que tenía una infección, por lo que le recetaron antibiótico y llevar controles médicos.

Tijeras dentro del cuerpo de la señora
Tijeras dentro del cuerpo de la señora
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo se confirmó la aparición de unas tijeras dentro de la mujer?

Pese a este tratamiento, el estado de salud de la mujer no mejoró con el paso de las semanas, por lo cuál decidió acudir a otro centro médico en Nápoles para buscar una segunda opinión y tener una segunda opinión sobre lo ocurrido.

Publicidad

Puedes leer: Exreina fingió ser cirujana plástica durante cinco años y dejó pacientes desfigurados

El pasado 7 de mayo de 2026, una prueba le detectó un objeto metálico en uno de los lados del abdomen de la mujer. Para después confirmar que se trataba de unas tijeras quirúrgicas que habrían quedado dentro de su cuerpo durante la operación estética todo el tiempo y por esto era su dolor.

Publicidad

Una vez conoció esto, la paciente decidió presentar una denuncia formal ante la policía italiana para que se investigue lo sucedido y se determinen posibles responsabilidades médicas.

Te puede interesar

  1. Mujer pierde la vida tras lanzarse de tirolesa
    Mujer pierde la vida tras lanzarse de tirolesa
    /Foto: redes sociales
    Internacional

    Mujer pierde la vida tras lanzarse de tirolesa extrema; quedó colgando

  2. Vicente muere por estar encerrado en un carro durante 12 horas
    Muere niño de 3 años tras permanecer 12 horas en un auto; su mamá es investigada
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Muere niño de 3 años tras permanecer 12 horas en un auto; su mamá es investigada

Según reportes de Cronache della Campania, el cirujano que practicó la abdominoplastia fue informado sobre el hallazgo por el centro médico donde se realizó la tomografía y este se habría comunicado con la paciente para proponerle una nueva intervención quirúrgica en la misma clínica con el fin de retirar las tijeras del abdomen.

No obstante, la mujer rechazó la propuesta y decidió continuar el proceso acompañada por representantes legales. Se conoció que la mujer está recibiendo apoyó de la Fundación Domenico Caliendo, además de que debe practicarse una cirugía para retirar el objeto.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video viral

Italia