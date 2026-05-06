Muere niño de 3 años tras permanecer 12 horas en un auto; su mamá es investigada

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Vicente, un menor de apenas tres años de edad en La Rioja, en Mexicali, Baja California. El pequeño perdió la vida el pasado sábado 2 de mayo luego de ser presuntamente olvidado por aproximadamente 12 horas en el interior de una camioneta en un estacionamiento.

Las autoridades mencionaron que el menor fue localizado sin vida alrededor del mediodía dentro de una camioneta en un parqueadero. Tanto es así que estas señalaron que el niño permaneció expuesto a condiciones extremas desde la noche anterior hasta la mañana del sábado.

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De igual forma, se conoció que la madre identificada como Roxana 'N', fue detenida por la Fiscalía General del Estado bajo el cargo de omisión de cuidados mientras se define su situación jurídica, ante lo ocurrido con el niño de 3 años.



Por otro lado, César Raúl González Vaca, integrante del Servicio Médico Forense (Semefo), ofreció detalles técnicos sobre la necropsia practicada al menor. El informe médico determinó de manera concluyente que la causa del deceso fue un golpe de calor debido a la temperatura que había.



¿Qué más se conoció en el fallecimiento de Vicente?

A pesar de que el examen forense no detectó signos de maltrato físico previo o violencia externa, las condiciones térmicas dejaron huellas varias marcas en el cuerpo de Vicente, al punto que explicaron que el menor presentaba quemaduras de primer grado en los muslos y los antebrazos.

Sumado a esto, mencionó que el fallecimiento de Vicente fue producto de la intensa radiación solar y el calor acumulado. Además estimó que el fallecimiento ocurrió entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del día de los hechos.

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También se conoció que en exterior de Mexicali se registraban temperaturas de entre 25 y 35 grados centígrados, la acumulación de calor dentro del automóvil elevó la temperatura interna hasta alcanzar o superar los 45 grados centígrados.

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Además mencionó que el interior de un auto puede superar la temperatura ambiental por un margen de 10 a 15 grados, convirtiéndolo en una trampa mortal. En este caso, el pequeño estuvo sometido a este impacto térmico por un periodo superior a las 12 horas.

Por otro lado, algunos medios indicaron que la mujer podría haberse encontrado en estado de ebriedad tras haber estado presuntamente de fiesta antes de dejar a Vicente dentro del vehículo.

Finalmente, se conoció que el cuerpo del menor fue identificado por su padre, quien realizó las diligencias correspondientes ante la Fiscalía para la entrega de los restos, mientras en redes sociales exigen justicia por lo ocurrido con Vicente.