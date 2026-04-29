Hallan varios fetos en una bolsa hospitalaria; analizan posible trata de personas

El país de Argentina se encuentra conmocionada tras el hallazgo de ocho fetos humanos dentro de la Clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester. Investigación que comenzó cómo una búsqueda para encontrar a una niña de 12 años embarazada, víctima de abuso, terminó en una investigación mayor.

Todo comenzó en la ciudad de Santiago del Estero, a más de 1.000 kilómetros del lugar del hallazgo, cuando las autoridades locales reportaron la desaparición de una menor que cursaba la semana 33 de gestación tras haber sufrido un acceso, y está culminó cuando la niña y su madre fueron localizadas en el centro hospitalario en cuestión.

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Una vez que la policía intervino, se conoció que la menor ya había dado a luz, pese a eso, la madre de la niña declaró desconocer que no tenía certeza de que el bebé estuviera vivo. Por otro lado, las autoridades de este país encontraron que al menos cinco fetos sin vida estaban ocultos en bolsas de consorcio.



Horas después, la cifra aumentó a ocho fetos, dos de los cuales presentaban signos de desmembramiento. Para la Superintendencia de Delitos Complejos, este hallazgo sugiere que dichas prácticas podrían ser habituales en la Clínica Santa María. Además, de que las autoridades tomaron los documentos pertinentes del lugar.



¿Qué más se conoció del caso de la Clínica Santa María?

Una vez se conoció esta información de la Clínica Santa María, esto generó un cruce de versiones por las entidades involucradas. Por un lado, el Dr. Damián Levy, presidente de la Fundación Cígesar y médico que realizó la intervención, defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que se trató de una interrupción del embarazo en el marco legal vigente para proteger la salud de la niña.

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Por otro lado, la Clínica Santa María emitió un comunicado deslindando su responsabilidad asistencial, alegando que la fundación sólo alquiló la infraestructura y utilizó su propio equipo médico, tratando de desligar al centro médico de esta polémica.

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Actualmente, el Juzgado Federal de Tres de Febrero y la UFI N°7 de Malvinas Argentinas lideran dos causas paralelas. La primera línea investigativa busca confirmar si existe un delito de trata de personas, mientras que la segunda se centra en la manipulación de restos biológicos y en establecer el destino final del bebé de ocho meses dado a luz por la menor.