Revelan conversación de exreina Carolina Flores y su suegra antes de perder la vida

Nuevos elementos se conocen en la investigación por el asesinato de Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento del exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México. El caso, que es indagado bajo el protocolo de feminicidio, ha generado indignación tras la divulgación de un video que captó momentos previos al crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que abrió la investigación un día después de los hechos, luego de la denuncia formal. En el proceso, las autoridades analizan material audiovisual clave, entre ellos un registro captado por una cámara con sensor de movimiento instalada en el área del cunero de la hija de la víctima.

En las imágenes, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, se observa una conversación entre Flores y su suegra, identificada como Erika María ‘N’, señalada como la presunta responsable y sobre quien ya pesa una orden de captura.



En el video, la mujer habría revelado que llegó a la capital días antes tras realizar un viaje por carretera. De acuerdo con las líneas de investigación, el presunto móvil del crimen estaría relacionado con acusaciones de un supuesto robo de dinero por parte de la víctima hacia su pareja, hijo de la señalada agresora.



Según información conocida por las autoridades y medios locales, las tensiones entre ambas mujeres venían escalando desde tiempo atrás, especialmente durante el embarazo de Flores. La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, aseguró que la relación se deterioró por conflictos relacionados con control y celos, lo que llevó incluso a la pareja a mudarse a la capital mexicana.

Sin embargo, la llegada de la suegra en abril habría reactivado los conflictos. Las investigaciones indican que el día del crimen coincidió con su visita, en un hecho que ocurrió dentro del inmueble y en presencia del esposo de la víctima y de su hija.

El caso ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde familiares y ciudadanos han exigido justicia. Las autoridades continúan con la búsqueda de Erika María ‘N’, mientras avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.

“Entréguese, la vamos a encontrar”, expresó la madre de la víctima en declaraciones a medios, al insistir en el llamado para que la presunta responsable responda ante la justicia.