Encuentran cuerpo de colombiana desaparecida; su rastro se perdió en un aeropuerto

Después de un año de búsqueda, las autoridades españolas confirmaron el hallazgo de un cadáver de Orlinda Marín Trujillo, la ciudadana colombiana de 60 años que desapareció en junio de 2025 en las inmediaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las autoridades mencionaron que el cuerpo fue localizado en un avanzado estado de descomposición en una zona de difícil visibilidad cercana a la autopista de peaje Radial 2 (R-2), que conecta Madrid con Barcelona, además de que el cuerpo se encontró a finales de marzo de 2026 y fue manera accidental.

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El cuerpo fue encontrado por un equipo de limpieza y mantenimiento mientras realizaba labores de desbrozo entre unos arbustos cerca del kilómetro 6 de la mencionada ruta. Sin embargo, pese a que fue hallado pronto, las labores de identificación fueron lo más demorado por parte de las autoridades.



Actualmente, el Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial de Madrid aguarda el cotejo final de las pruebas de ADN para oficializar la identidad, aunque ya se ha notificado a la familia del hallazgo ante la alta probabilidad de que se trate de ella.



¿Cómo desapareció el rastro de Orlinda Marín?

Lo ocurrido con Orlinda Marín comenzó el 22 de junio de 2025, cuando la mujer, oriunda de Cali y diagnosticada con demencia avanzada o deterioro cognitivo, se encontraba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas realizando una escala técnica.

La señora venía de pasar unas vacaciones en Ibiza y se disponía a abordar un vuelo de regreso a Colombia junto a su padre, un hombre de 83 años. En un descuido, mientras su padre descansaba esperando el embarque, Orlinda se levantó para ir al baño y se le perdió el rastro.

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Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus últimos pasos, a las 09:05 a. m.: Salió de la infraestructura del aeropuerto, 45 minutos después fue captada por la videovigilancia de una gasolinera y finalmente a las 10:35 a. m., se la vio caminando por la carretera de Barajas a Alcobendas, cerca de un club de pádel.

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La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional española es que no hubo intervención de terceros ni signos de violencia, al punto que sugieren que Orlinda Marín, debido a su desorientación y a la falta de su medicación diaria, sucumbió ante la intensa ola de calor que azotaba a Madrid en ese momento, con temperatura.

Durante estos diez meses, los hijos de Orlinda, Maira, Estefanía y Juan David, lideraron una búsqueda incesante. Juan David viajó desde Colombia y permaneció un mes en España recorriendo senderos y repartiendo volantes. Tras la notificación se supo que están reuniendo los recursos para traer los restos de la mujer