Encuentran bebé dentro de la basura de la universidad; aún tenía la placenta

El Estado de México se encuentra conmocionado tras el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE Ecatepec). A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarlo, las autoridades confirmaron su fallecimiento horas más tarde.

Todo comenzó en la mañana de este martes 14 de abril de 2026, cuando el personal de limpieza y empleados del plantel, ubicado cerca del Metro Ecatepec, fue allí donde alertaron a los servicios de emergencia tras realizar un descubrimiento perturbador en los baños de la institución, en esta se encontraba un bebé recién nacido que aún conservaba la placenta y el cordón umbilical.

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Al punto que se conoció que el menor estaba envuelto únicamente en papel higiénico, lo que sugiere que el parto ocurrió de manera precaria durante las primeras horas de la mañana dentro de la misma universidad. Inmediatamente, los elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al infante.



Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital General Dr. José María Rodríguez, perteneciente al IMSS, donde ingresó a la sala de urgencias pediátricas con un pronóstico reservado. Sin embargo, pese a las maniobras del equipo médico el bebé no sobrevivió.

¿Qué más se conoció de este bebé?

Una vez se conoció el caso, la Fiscalía del Estado de México y el Ministerio Público comenzaron una carpeta de investigación para identificar a los responsables de este acto , además determinar si la persona que abandonó al menor es una estudiante o trabajadora de la institución, o si se trata de alguien ajeno que aprovechó el acceso al plantel.

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Como parte de las pesquisas, se están analizando las grabaciones del sistema de circuito cerrado (CCTV) del Tecnológico para rastrear los movimientos previos al hallazgo, sobre este menor edad que terminó perdiendo la vida.

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Lamentablemente, este evento no es un caso aislado en la región. Durante 2025 y lo que va de 2026, municipios como Tultitlán, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli han registrado múltiples hallazgos de neonatos abandonados en condiciones similares.

Tanto es así que el pasado 30 de marzo, la policía detuvo a una mujer en Ecatepec vinculada con un caso de abandono ocurrido en agosto de 2025 de un bebé, por lo cual, las autoridades buscan fortalecer las redes de apoyo y protección para mujeres en situación de vulnerabilidad.