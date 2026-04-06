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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Niñas de 13 y 15 años se grabaron acabando con la vida de su amiga tras engañarla

VIDEO: Niñas de 13 y 15 años se grabaron acabando con la vida de su amiga tras engañarla

Las jóvenes ocultaron el cuerpo de Layla Monserrat en el patio de la casa mientras que la mamá de la víctima recibió el video de todo lo que le hicieron a su hijita de 15 años.

Jóvenes de 13 y 15 años grabaron cómo acabaron con su amiga
Jóvenes de 13 y 15 años grabaron cómo acabaron con su amiga
/ FOTO: Tomada de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

El caso de Leyla Monserrat, la adolescente de 15 años que perdió la vida a manos de sus supuestas amigas en el estado de Sonora, México, sigue generando fuerte indignación pública luego de que se conocieran las sentencias impuestas a las dos menores de edad señaladas de cometer los hechos, que además grabaron en un teléfono celular.

El caso ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en la zona de Sonoyta. Ese día, Leyla fue citada con engaños por dos adolescentes que supuestamente eran sus amigas: Britany Michel, de 15 años, y Monserrat, de 13. Según la investigación, las menores la llevaron bajo engaños hasta una vivienda ubicada en el ejido El Desierto.

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Según versiones del caso, los hechos ocurrieron en medio de una supuesta arremetida por parte de las menores de edad acusadas, quienes días antes habían tenido una discusión con la víctima y desde entonces se habían distanciado. La madre de la adolescente, Carmen Angélica Becerra, aseguró que su hija también era objeto de burlas y mensajes de acoso relacionados con su color de piel.

El expediente indica que la noche de los hechos, Leyla fue atada a una silla, vendada y posteriormente asfixiada. Mientras ocurría el ataque, una de las menores grabó lo sucedido con su teléfono móvil. El video se convirtió posteriormente en una de las pruebas clave dentro de la investigación.

Según relató la madre de la víctima, las imágenes fueron enviadas de forma anónima y permitieron conocer detalles de cómo acabaron con su hijita. En el material se observa a las agresoras mientras le quitan la vida a la joven y luego manipulan el cuerpo.

Además de los hechos las menores intentaron ocultar el crimen. El cuerpo de Leyla Monserrat fue enterrado en el patio de la vivienda de una de ellas. El hallazgo ocurrió aproximadamente una semana después de registrarse su desaparición, y las autoridades confirmaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, el ataúd tuvo que ser sellado, lo que impidió que la madre pudiera despedirse de su hija durante el funeral. La mujer ha denunciado públicamente el dolor que le dejó esa situación y la forma en que ocurrió el crimen.

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Durante las primeras etapas de la investigación surgió una línea que vinculaba a un adulto conocido con los alias de “El Kalusha” o “Minimi”, identificado como Martín “N”. Sin embargo, el hombre fue hallado sin vida días después y las pruebas terminaron señalando únicamente a las dos menores como responsables directas del feminicidio.

Condenas contra adolescentes señaladas desatan indignación

El proceso judicial se llevó a cabo bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este marco, un juzgado dictó una sentencia de 2 años y 10 meses de internamiento para Britany Michel, mientras que Monserrat recibió 11 meses de libertad asistida.

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Además, el tribunal ordenó una reparación por daño moral de 5.677 pesos mexicanos. La familia de la víctima cuestionó el monto al señalar que los gastos funerarios superaron los 30.000 pesos.

La legislación mexicana establece que, en el caso de menores de edad, la pena máxima de internamiento es de cinco años incluso para delitos graves como el feminicidio, por lo que las sanciones impuestas se encuentran dentro de los límites que permite la ley.

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La decisión judicial ha generado un fuerte debate en redes sociales y entre organizaciones sociales, donde se cuestiona la diferencia entre la gravedad del crimen y la sanción aplicada.

La madre de la víctima aseguró que sus abogados buscarán apelar la sentencia para solicitar la pena máxima permitida. Entretanto, continúa exigiendo justicia por la muerte de su hija. “¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, expresó en declaraciones a medios.

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