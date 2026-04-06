Hermanitos de 5 y 8 años fueron encontrados sin vida dentro de una nevera en el Meta

La Semana Santa terminó en un doloroso episodio para una familia en el Meta donde dos hermanitos de 5 y 8 años perdieron la vida en extrañas circunstancias y mientras se encontraban en su propia casa.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 4 de abril, en una vivienda ubicada en el municipio de Vistahermosa, departamento del Meta, donde una pareja de esposos asegura que encontró sin vida a sus dos hijitos luego de dejarlos solos durante unos minutos mientras hacían una diligencia.

Según información preliminar, los padres de los niños Saori y Darien Guevara Tille habrían dejado a los hermanitos en casa por un tiempo aproximado de 20 minutos, ya que debían salir a comprar alimentos y una prenda que necesitaba el niño para su regreso a clases después de Semana Santa.



Al momento de llegar a casa los padres dicen que se percataron de un silencio inusual por parte de los niños a quienes comenzaron a buscar, sin pensar que algo malo les había pasado; pues según se conoció, los pequeñitos solían jugar a esconderse y que sus padres los buscaran, por eso los adultos pensaron que su silencio y ausencia se trataba de un juego.



Pero transcurrieron los minutos y la angustia comenzó a crecer cuando no encontraron los menores en la casa y tampoco respondían a los llamados de su papá y mamá. Fue hasta después de varias revisiones en casa que se percataron de la nevera y al abrirla hicieron el triste hallazgo.

Se dice que los padres abrieron el congelador y allí encontraron a los hermanitos a quienes de inmediato sacaron y trasladaron hasta un hospital donde desafortunadamente los médicos no pudieron hacer nada ya que llegaron sin signos vitales.

Según medios locales, los padres aseguraron que los niños solían jugar en el refrigerador y que al momento de salir de la casa el electrodoméstico estaba desconectado por lo que no les generó mayor preocupación.

Sin embargo esto habría resultado peor ya que los niños, al parecer, jugando se metieron al congelador apagado y la tapa de este se habría cerrado y aprisionado sin que los pequeños desde el interior lograran abrirla y terminaran asfixiados.

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Las autoridades asumieron una indagación de los hechos mientras los cuerpos de los hermanitos fueron trasladados a Medicina Legal de Villavicencio donde expertos realizan la autopsia.

Por su parte el caso fue asignado a la Fiscalía 4 Local de Granada donde se recopila material probatorio y testimonios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos en los que perdieron la vida los dos menores de edad.