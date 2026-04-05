Revelan la causa del fallecimiento del empresario colombiano en playa de Punta Cana

La muerte del empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo continúa generando impacto luego de que se conocieran nuevos detalles sobre lo ocurrido en una playa de Punta Cana, en República Dominicana. El caso, que inicialmente se reportó como un accidente en el mar, ahora tiene mayor claridad en cuanto a las causas médicas del fallecimiento.

El hombre, de 57 años, se encontraba de vacaciones cuando ocurrió la emergencia. Según los reportes, ingresó al mar y fue sorprendido por el fuerte oleaje, lo que provocó que fuera arrastrado por una ola. Aunque logró ser rescatado por socorristas, su estado ya era crítico al momento de ser sacado del agua.

La causa médica detrás de la tragedia

De acuerdo con información conocida tras el análisis del caso, la causa de la muerte habría sido una hipoxia cerebral derivada de asfixia por inmersión. Esto significa que el cerebro dejó de recibir el oxígeno necesario, lo que desencadenó un daño irreversible.

Este tipo de condición ocurre cuando el organismo no logra mantener el flujo de oxígeno hacia el cerebro, ya sea por dificultades respiratorias o por la interrupción de la circulación sanguínea. En situaciones de ahogamiento, como la que habría enfrentado el empresario, este proceso puede desencadenarse en cuestión de minutos.

Tras ser rescatado, Zuluaga fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Sin embargo, falleció durante el traslado mientras recibía atención de emergencia, lo que evidenció la gravedad de su estado desde el momento en que fue sacado del agua.

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El hecho ocurrió el 3 de abril en la zona de Bávaro, un sector turístico ampliamente visitado en Punta Cana. Las autoridades locales recibieron el llamado de auxilio cuando se reportó que un turista estaba siendo arrastrado por la corriente, lo que permitió activar rápidamente los protocolos de rescate.

La tragedia ha generado múltiples reacciones, especialmente por tratarse de un empresario reconocido en Colombia. Además, ha puesto nuevamente en evidencia los riesgos asociados al ingreso al mar en zonas donde las condiciones pueden cambiar de manera repentina.

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Expertos suelen advertir que, incluso en playas turísticas, factores como corrientes fuertes, oleaje inesperado o condiciones climáticas variables pueden representar un peligro para los bañistas. En este caso, la combinación de estos elementos habría sido determinante en el desenlace.

Mientras avanzan los procedimientos posteriores al fallecimiento, el caso también ha abierto conversación sobre la importancia de atender las recomendaciones de seguridad en playas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La muerte de Zuluaga no solo deja un vacío en el ámbito empresarial, sino que también se convierte en un recordatorio de lo impredecible que pueden ser este tipo de situaciones. La confirmación de la causa médica permite entender con mayor precisión lo ocurrido, pero no disminuye el impacto de una tragedia que ha conmocionado tanto a su entorno cercano como a la opinión pública.