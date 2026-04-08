Hombre denuncia a la pareja de su hermano y a sus familiares por su muerte: “Viudas negras”

Sigue apareciendo información sobre el caso de Rubén Romeo, un estudiante de química de 20 años de la UNAM. Lo que inicialmente se presentó como un incidente, resultó ser una especie de telaraña realizado por la novia del joven, su suegra y la abuela de ésta, quienes hoy son conocidas como las “Viudas Negras”.

Cabe destacar que esto ocurrió en el año 2006, tras el fallecimiento de la mamá de Rubén, al punto que según contó su hermano Javier, este duelo dejó al joven en una situación de extrema vulnerabilidad emocional, condición que fue aprovechada por su entonces pareja, Leslie, junto a su madre Roxana y su abuela Ema.

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Tanto es así que a través de un control psicológico constante, las mujeres lograron aislar al chico de su círculo familiar. Tanto es así que el estudiante llegó a demandar a su propio padre por pensión alimenticia y se trasladó a vivir con la familia de Leslie.



Javier llegó a describir a su hermano en su momento a este con una "nobleza que rayaba en la ingenuidad", lo que facilitó que las acusadas lo involucraran incluso en un robo como "autor material", hecho por el cual pasó un año en prisión preventiva antes de ser absuelto.



¿Qué más se conoció del caso de Rubén Romeo y las viudas negras?

Para el 20 de agosto de 2009, el cuerpo de Rubén fue hallado en Coyoacán con signos de traumatismo craneoencefálico y una herida en el cuello. Para desviar la investigación, las perpetradoras intentaron simular un móvil pasional, para poder conseguir tiempo ante esta situación.

Al punto que en la ropa de la víctima colocaron un chocolate y una nota falsa que decía: "que esta sea nuestra reconciliación, te amo Gabriel". Peritajes posteriores confirmaron que la letra de dicho mensaje pertenecía a Roxana, la suegra.

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El móvil detrás de este caso según las autoridades no fue otro que la codicia debido a que Leslie y Roxana habían gestionado cinco pólizas de seguro de vida a nombre de Rubén Romeo que sumaban 35 millones de pesos.

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Posteriormente, se conoció que para asegurar el cobro de los seguros, Leslie reportó a su pareja como desaparecido, mientras que simultáneamente reclamó su cuerpo en Medicina Legal. Bajo la mentira de que no tenía familiares, gestionó su inhumación en una fosa común, logrando ocultar su muerte a la familia biológica durante casi dos meses.

Actualmente, Leslie y Roxana cumplen una condena de 27 años de prisión, pero la familia de Rubén Romeo teme que obtengan beneficios judiciales para salir antes de tiempo. Javier, el hermano de la víctima, ha denunciado amenazas recientes: "Ya no te metas en los asuntos... te estamos observando".