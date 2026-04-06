Cronología de la muerte de empresario colombiano en Punta Cana; así ocurrió

El fallecimiento de Hugo Zuluaga, reconocido ingeniero y empresario antioqueño de 57 años, ha conmocionado al sector tecnológico y empresarial debido a que este era considerado el "cerebro" detrás de la transformación digital y modernización del sistema de tránsito en Colombia.

Se conoció que este suceso comenzó el sábado 28 de marzo, cuando el empresario llegó a República Dominicana en compañía de sus dos hijos, de 12 y 14 años, esto con el objetivo del viaje era disfrutar de un periodo de descanso en el sector de Bávaro, en la provincia de La Altagracia con el fin de volver el 4 de abril.

De igual forma, se conoció que el viernes 3 de abril, Hugo Zuluaga y sus hijos se encontraban en una playa cercana a su hotel en Bávaro cuando decidieron ingresar al mar, y fue en cuestión de segundos, un fuerte oleaje sorprendió a la familia, arrastrando a los tres hacia la profundidad del agua.

La emergencia activó de inmediato una respuesta de los equipos de rescate del hotel y organismos de socorro locales tras ser alertados por testigos, tanto es así que los organismos de emergencia lograron rescatar con vida a los dos menores de edad. No obstante, las autoridades hallaron el cuerpo de Hugo Zuluaga a 40 minutos del incidente.

Fallece empresario colombiano por una ola Foto tomada de: CDN y Redes sociales

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¿Qué más se conoció del fallecimiento de Hugo Zuluaga?

Una vez rescatado del agua, el personal médico le brindó los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia al Hospital Hospiten Bávaro. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores de la salud, el deceso del ingeniero se confirmó poco después de su ingreso.

Posteriormente, se conoció que el diagnóstico oficial indicó que la causa de muerte fue hipoxia cerebral derivada de asfixia por inmersión, lo que implica una falta crítica de oxígeno al cerebro debido al ahogamiento. Una vez se presentó esta noticia, Mauricio Tobón Franco, exaspirante a la Gobernación de Antioquia, lamentó la pérdida del ingeniero.

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Sumado a esto, se conoció que Hugo Zuluaga la empresa Quipux se consolidó como una compañía clave en el desarrollo de soluciones digitales para la movilidad y el transporte, facilitando trámites y modernizando la infraestructura administrativa del tránsito en diversas ciudades del país.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo del empresario fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en República Dominicana. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes, mientras su familia adelanta los trámites para el traslado de sus restos a Colombia, donde se le dará el último adiós.

