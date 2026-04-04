VIDEO: momento exacto en que rueda de la fortuna se desploma con 80 personas

Lo que comenzó como una noche de diversión en Uttar Pradesh, al norte de India, se transformó en una escena de caos y desesperación el pasado miércoles 1 de abril de 2026, cuando una rueda de la fortuna colapsó repentinamente durante su funcionamiento en la feria local Bhaisaha Mela.

Según reportes de testigos, la atracción mecánica tenía aproximadamente 18 metros de altura y apenas había completado dos giros cuando ocurrió el accidente. En ese momento, cerca de 80 personas se encontraban a bordo, incluidos un número considerable de mujeres y niños.

Puedes leer: VIDEO: así fue el momento en que una avioneta cayó sobre un restaurante y dejo varios muertos



Video del momento en que una rueda de la fortuna se desploma con 80 personas en ella

El colapso fue captado en un video por quienes se encontraban cerca, mostrando cómo los asientos impactaron contra el suelo y cómo los visitantes de la feria reaccionaban con desesperación.



El saldo preliminar del accidente indica que entre 30 y 40 personas resultaron lesionadas, algunas de gravedad. Varias de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos en estado crítico, mientras que equipos de emergencia y asistentes de la feria trabajaron rápidamente para liberar a quienes quedaron atrapados entre los restos de la estructura metálica.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportan fallecidos, aunque la magnitud del incidente generó alarma y preocupación entre los presentes.Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

🚨 Tragic : Swing ride collapse at Bhaisaha Mela in Kushinagar, Uttar Pradesh



Shocking : A 60-foot swing ride suddenly collapsed mid-operation late Wednesday night while carrying nearly 80 people.



Around 30–40 people, including women and children, were injured — some in… pic.twitter.com/CYKDPsqHJL — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) April 4, 2026

Publicidad

Entre las hipótesis que se manejan, se incluyen posibles fallas de mantenimiento de la rueda de la fortuna y el exceso de carga de pasajeros, que podrían haber provocado la falla estructural.

Puedes leer: Allegados de familia que murió en accidente en Zipaquirá relatan cómo recibieron la noticia

Publicidad

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran no solo la magnitud del colapso, sino también la rápida intervención de los asistentes, quienes ayudaron a rescatar a los heridos y evitar un desenlace aún más trágico. La comunidad local y los familiares de los afectados expresaron su preocupación por la seguridad de las atracciones mecánicas y por la supervisión de este tipo de eventos.

La feria Bhaisaha Mela es un evento tradicional muy concurrido y el incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la rápida acción de los presentes.Las autoridades continúan evaluando responsabilidades y reforzando medidas de seguridad para evitar incidentes similares.

Mira también este video: Imágenes del peor accidente de trenes en España con 39 fallecidos