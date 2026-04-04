La coincidencia que salvó hijo de una víctima del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté

Continúan apareciendo detalles del accidente en Zipaquirá, el cual cobró la vida de cinco miembros de una misma familia, además de varios heridos y muchas pérdidas materiales, pero también ha revelado historias de destinos cruzados. En medio del luto, se conoció el relato de Héctor Pereira, un hombre de 40 años que logró evitar estar dentro de las víctimas.

El medio de comunicación El Tiempo, mencionó que la razón por la cual Héctor Pereira no se encontraba dentro del vehículo que terminó envuelto en llamas en el Peaje Casablanca fue que mientras su familia se preparaba para salir desde Bogotá, este tomó la decisión de adelantar el viaje a Santander.

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Por lo cual, esta decisión de salir antes que el resto de su familia le permitió estar a varios kilómetros de distancia cuando ocurrió la colisión. De acuerdo con los reportes, Héctor ya se encontraba en el municipio de Barbosa en el momento exacto en que un tractocamión, presuntamente sin frenos, embistió la fila de vehículos en el peaje en Zipaquirá.



¿Qué más se conoció del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté?

Recordemos que este accidente ocurrió el miércoles 1 de abril, durante la celebración de Semana Santa, cuando la familia Pereira Garcés se movilizaba con el propósito de reencontrarse con su padre, Daniel, un adulto mayor de 80 años. Sin embargo, el trayecto se interrumpió de forma violenta cuando el pesado vehículo de carga impactó a vehículos en el peaje.

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Las autoridades y los informes forenses de Medicina Legal confirmaron la identidad de las cinco víctimas fatales, todas integrantes del mismo núcleo familiar:

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Rosalba Garcés Ríos

Luz Amanda Pereira Garcés

Adelaida Pereira Garcés

Fredy Alfredo León Narváez

Juan Pablo León (menor de edad).



Por otro lado, se conoció que al no estar presente en el sitio del accidente, Héctor, fue él quien tuvo que asumir la responsabilidad de enfrentar uno de los momentos más difíciles tras la tragedia: informar a su padre, Daniel, sobre el fallecimiento de su esposa, sus dos hijas y su nieto.

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A medida que avanzan las investigaciones sobre el estado mecánico del tractocamión involucrado, la comunidad sigue conmocionada por la magnitud del incendio y la pérdida total de los ocupantes del vehículo familiar, además de los motivos que llevaron al tractocamión quedarse sin frenos y ocasionar este accidente.

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