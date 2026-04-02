Accidente vía Zipaquirá: la familia que murió luego de que su carro se incinerara

La emergencia registrada en la vía Zipaquirá–Ubaté en la mañana del 1 de abril sigue dejando nuevos detalles que ayudan a entender la magnitud de lo ocurrido en el peaje Casablanca, en el municipio de Cogua.

El hecho, que involucró una tractomula y varios vehículos particulares, dejó un saldo de personas fallecidas y más de 20 lesionados.

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Todo ocurrió en cuestión de segundos, en un punto donde varios carros estaban detenidos esperando el pago del peaje. Según la información preliminar, una tractomula que descendía por la vía habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que le impidió detenerse a tiempo.

El vehículo de carga continuó su recorrido sin control e impactó a los automotores que se encontraban en fila.

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En uno de los registros más comentados, grabado segundos antes del impacto, se escucha a un conductor advertir: “Va una mula bajando, va sin frenos…”, anticipando lo que vendría después.

Además, algunos testigos señalaron que el conductor del vehículo de carga utilizaba la bocina de manera insistente, como una forma de advertir que algo no estaba funcionando bien.



Varios carros quedaron incinerados en segundos

Tras el impacto, la escena fue compleja. Varios vehículos quedaron completamente destruidos y se generó un incendio que afectó a algunos de ellos.

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En medio de esa situación, ciudadanos que estaban en el lugar reaccionaron de inmediato e intentaron ayudar a los ocupantes atrapados, mientras llegaban los organismos de emergencia.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos en Zipaquirá, Cajicá y Bogotá. Entre ellos hay menores de edad, y todos recibieron atención tras el fuerte impacto. De acuerdo con los reportes conocidos, varios de ellos se encuentran fuera de peligro.

Testimonio de sobreviviente en accidente vía Zipaquirá /Foto: AFP

La familia que perdió la vida en el accidente

Con el paso de las horas, también se conocieron las identidades de las personas que perdieron la vida en este hecho. Se trata de cinco integrantes de una misma familia que viajaban en un carro y que se encontraban detenidos en la fila del peaje al momento del impacto.

Según conoció El Tiempo, las víctimas fueron identificadas como Rosalba Garcés Ríos, Amanda Pereira Garcés, Adelaida Pereira Garcés, Fredy León y el menor Juan Pablo León. Todos ellos habían salido desde Bogotá en horas de la madrugada con destino al corregimiento de Vado Real, en el municipio de Suaita.

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La familia no viajaba sola. También los acompañaba su perrita, que iba con ellos en el vehículo.

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De acuerdo con la información conocida, el carro en el que se movilizaban fue uno de los alcanzados por la tractomula fuera de control. Tras el impacto, el vehículo resultó envuelto en llamas, lo que complicó cualquier posibilidad de reacción en ese momento.