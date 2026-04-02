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Nuevo video muestra lo que pasó antes del choque en Zipaquirá, ¿no quiso maniobrar?

Un video captó los segundos previos al accidente en la vía Zipaquirá–Ubaté. Esto se sabe del choque en el peaje Casablanca y los heridos.

Nuevo video muestra lo que pasó antes del choque en Zipaquirá
Nuevo video muestra lo que pasó antes del choque en Zipaquirá
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

Un video grabado segundos antes del fuerte accidente en el peaje de Casablanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, se convirtió en una de las piezas más comentadas para entender cómo se desarrollaron los momentos previos a la emergencia ocurrida el 1 de abril.

Las imágenes, que rápidamente empezaron a circular en redes sociales, no muestran el impacto como tal, pero sí dejan ver el ambiente en la carretera y, sobre todo, la advertencia de quien graba.

Puedes leer: Imágenes: Explosión vía Zipaquirá - Ubaté, en Cundinamarca, deja varios muertos y heridos

En el audio se escucha claramente: “Va una mula bajando de Tausa, va sin frenos…”, una frase que terminó anticipando lo que minutos después se registraría en ese punto del corredor vial.

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Según los primeros reportes, la tractomula se desplazaba en sentido Ubaté–Zipaquirá cuando habría presentado una falla en el sistema de frenos.

Al no poder detenerse, terminó impactando a varios vehículos que estaban detenidos en fila esperando pasar por el peaje, en un carril que operaba de manera reversible debido al alto flujo vehicular por la temporada de Semana Santa.

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El choque generó una escena compleja que obligó la rápida reacción de organismos de emergencia. En total, al menos 21 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros médicos en Zipaquirá, Cajicá y Bogotá, donde recibieron atención.

Conductor de tractocamión en Zipaquirá
/Foto: redes sociales

El hecho también dejó un saldo de cinco personas fallecidas, quienes, según la información preliminar, se movilizaban en un mismo vehículo. Este detalle ha sido clave dentro de la reconstrucción de lo ocurrido en el lugar.

Así se vivieron los momentos antes del accidente: nuevo video

Un segundo video comenzó a circular horas después del primero y ha aportado nuevos detalles sobre lo ocurrido en la vía.

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A diferencia del anterior, este registro muestra un recorrido más largo por la carretera, donde otro conductor ya había notado la presencia de la tractomula en condiciones irregulares.

En las imágenes se observa cómo el vehículo de carga avanzaba sin control durante varios kilómetros, incluso antes de llegar al peaje. Según lo que se alcanza a percibir, la tractomula habría tenido dificultades para detenerse desde mucho antes del punto del impacto.

Puedes leer: "Algo trágico": Crudo relato de testigo de explosión de peaje en vía Zipaquirá-Ubaté

En este nuevo material también se escucha la voz del conductor que graba, quien repite una advertencia similar: “Va una mula bajando, va sin frenos…”, dejando en evidencia que la situación ya era evidente para quienes transitaban por la vía.

Algunos usuarios en redes han comentado sobre la forma en la que el vehículo continuó su trayecto, señalando que no habría tomado un costado de la carretera. Sin embargo, este tipo de apreciaciones hacen parte de versiones que circulan en redes sociales y serán las autoridades las encargadas de analizar todos los elementos y establecer con precisión qué ocurrió.

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