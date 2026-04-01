Imágenes: Explosión vía Zipaquirá - Ubaté, en Cundinamarca, deja varios muertos y heridos

El reloj apenas marcaba las 6:00 de la mañana de este miércoles 1 de abril cuando el habitual flujo de viajeros que salían de Bogotá se vio interrumpido por un estruendo que sacudió el peaje de Casablanca, en la ruta que conecta a Zipaquirá con Ubaté.

Lo que comenzó como un miércoles de viaje por la Semana Santa se transformó rápidamente en una escena de emergencia total que dejó a más de uno sin palabras.

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Todo parece indicar que el origen de este gran incendio vehicular fue una falla mecánica inesperada. Un tractocamión que se desplazaba por el sector se habría quedado sin frenos justo antes de llegar al punto de recaudo, impactando violentamente contra otros vehículos que hacían fila para cruzar.



El choque fue tan potente que el vehículo de carga pesada terminó colisionando contra un objeto fijo y arrastrando a su paso a cerca de siete u ocho automóviles más, provocando una reacción en cadena que terminó en una conflagración de gran magnitud.

Las imágenes captadas por quienes transitaban por el kilómetro 40 son realmente impactantes: se pueden observar al menos 11 vehículos envueltos en llamas, incluyendo la mencionada tractomula volcada a un costado de la vía y varias camionetas particulares que quedaron atrapadas en el calor del momento.

Hollman Osma, un conductor que presenció todo desde muy cerca, relató que tras el impacto inicial se escucharon varias detonaciones fuertes que impidieron cualquier intento inmediato de acercarse a la zona.

El reporte oficial entregado por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, indica que hasta el momento se han contabilizado 19 personas heridas que requirieron atención médica urgente.

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Lamentablemente, el mandatario también confirmó que el incidente cobró la vida de varios conductores que no lograron salir de sus vehículos a tiempo.

#AMPLIACIÓN | Este es el panorama en la vía Zipaquirá-Ubaté, en donde se registró una explosión hace minutos.



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Para atender la situación, se desplegaron 11 ambulancias coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), las cuales trasladaron a los afectados principalmente a centros asistenciales en Zipaquirá.

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En el sitio de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con el apoyo decidido de unidades de Zipaquirá, ha trabajado sin descanso para controlar y extinguir el fuego.

La complejidad del asunto escaló cuando se detectó que una línea del tendido eléctrico cayó sobre uno de los automotores involucrados, lo que obligó a solicitar la intervención de técnicos de Enel Codensa para asegurar el área y evitar riesgos adicionales para los rescatistas.

Para los viajeros que tienen planeado desplazarse hacia el norte de Cundinamarca o hacia el departamento de Boyacá, es vital tener en cuenta que el paso vehicular por este sector se encuentra totalmente restringido.

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Las autoridades de tránsito y personal de la concesión vial permanecen en el punto manejando la situación, pero recomiendan encarecidamente buscar rutas alternas, ya que las labores de inspección técnica y el retiro de los restos calcinados de los vehículos podrían tomar varias horas.

Este suceso ha generado una ola de solidaridad entre los mismos viajeros. Testigos narraron cómo algunos ciudadanos, convertidos en los primeros respondientes, intentaron ayudar a las familias a salir de los autos usando extintores antes de que las llamas se hicieran incontrolables.

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Mientras tanto, la Policía Nacional continúa en la zona adelantando las investigaciones pertinentes para confirmar la hipótesis de la falla técnica y restablecer la normalidad en una de las arterias viales más importantes del centro del país.