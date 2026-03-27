Un fallecido deja accidente de tránsito en el norte de Bogotá; carro acabó en un Ktronix

La madrugada de este viernes 27 de marzo se vio sacudida por un lamentable accidente de tránsito en el que perdió una persona perdió la vida y varias más quedaron heridas.

Los hechos se registraron pasada la medianoche del jueves 26 de marzo, en la intersección de la calle 94 con carrera 15, cuando dos vehículos particulares chocaron fuertemente, en hechos que aún son materia de investigación.

Un grave accidente de tránsito se presentó en la Calle 94 con Cra 15, donde dos vehículos chocaron cuando uno de ellos al parecer omitió un semáforo en rojo. El hecho dejó un muerto, tres personas heridas y la fachada de un local comercial destruida. pic.twitter.com/YglXj4euma — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 27, 2026

Primeras informaciones indican que el choque se dio en medio de una presunta imprudencia por parte de uno de los conductores que se habría pasado un semáforo en rojo y colisionado contra el otro automotor; al parecer, producto del fuerte impacto uno de los carros perdió el control y terminó saliéndose de la vía y estrellándose contra un establecimiento comercial.

Testigos del hecho indicaron que el carro que se salió de la vía terminó impactando contra una tienda Ktronix y ocasionando serios daños materiales; sin embargo lo más preocupante de la escena es que el siniestro ocasionó el fallecimiento de una persona. Asimismo resultaron tres personas heridas que recibieron atención en el lugar para estabilizarlas y evitar que la tragedia aumentara.

Hasta el lugar de los hechos llegaron ambulancias con personal de emergencias que brindaron atención a los heridos, mientras que fue necesaria la presencia de personal de criminalística para realizar el proceso de levantamiento del cuerpo de la persona fallecida.

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Extraoficialmente se dice que la víctima fatal es una mujer que viajaba como pasajera en el vehículo que impactó contra el Katronix y que habría perdido la vida de forma inmediata debido al fuerte impacto contra el establecimiento comercial.

Debido a la situación la vía permaneció cerrada varias horas mientras se realizaba la inspección de cadáver y levantamiento de pruebas que ya hacen parte de la investigación que adelantan autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hay responsabilidades en el siniestro.