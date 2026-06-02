Paso a paso para reclamar pago de Renta Ciudadana en junio; Banco Agrario inicia desembolsos

El tercer ciclo de pagos de 2026, que arranca este miércoles 3 de junio, es una oportunidad clave para poner tus cuentas al día.

Puedes leer: Prosperidad Social definió fecha para pago de Renta Ciudadana en junio y Devolución de IVA

Es importante que entiendas que el sistema de identificación ha evolucionado. Ahora se utiliza un cruce de datos muy detallado entre diversas bases de datos oficiales para garantizar que la ayuda llegue oportunamente.



Por eso, mantener tu información actualizada y estar pendiente de los canales oficiales es tu mejor herramienta para no perder estos beneficios que tanto ayudan a los hogares colombianos.

Cómo reclamar pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Publicidad

Para que recibas tu dinero de forma segura, debes seguir este orden lógico de acciones:

Verificación inicial: Antes de salir de casa, asegúrate de que tu hogar esté inscrito y activo. Ingresa al portal oficial de Prosperidad Social, ve a la sección de 'Renta ciudadana' y usa el banner de consulta con tu número de cédula y fecha de nacimiento. Notificación por SMS: Una vez confirmado tu estado como beneficiario, debes estar atento a tu celular. Recibirás un mensaje de texto (SMS) oficial donde se te indicará la fecha exacta en la que estará disponible tu dinero y la modalidad de pago que te corresponde. Identificación de la modalidad: De acuerdo con el mensaje recibido, identifica si tu pago es por abono directo en cuenta o si debes acudir a un punto físico. Consulta de puntos y fechas: Si te corresponde cobro por giro, verifica el "pico y cédula" del operador asignado para saber qué día te corresponde según el último dígito de tu documento. Retiro del incentivo: Acude al punto autorizado o al cajero automático cumpliendo con todos los requisitos de seguridad e identificación.

Publicidad

¿Cuáles son las formas de pago y qué documentos debo llevar?

El Banco Agrario es la entidad encargada de la dispersión, y ofrece tres formas principales para que accedas a tu dinero:

Abono en cuenta o billetera digital: Si ya estás bancarizado con una cuenta de ahorros activa en el Banco Agrario o usas billeteras como BICO, el dinero se depositará allí directamente. Puedes retirarlo en cualquier momento en los cajeros automáticos de la red Servibanca sin costo adicional.

Si ya estás bancarizado con una cuenta de ahorros activa en el Banco Agrario o usas billeteras como BICO, el dinero se depositará allí directamente. Puedes retirarlo en cualquier momento en los cajeros automáticos de la red Servibanca sin costo adicional. Pago presencial por Giro: Si no tienes cuenta bancaria, el proceso se realiza a través de aliados autorizados. Una vez recibas el SMS, podrás acercarte a puntos como SuperGiros, SuRed, Reval o Efecty.

Si no tienes cuenta bancaria, el proceso se realiza a través de aliados autorizados. Una vez recibas el SMS, podrás acercarte a puntos como SuperGiros, SuRed, Reval o Efecty. Cajas extendidas: Mantente atento a la información local, ya que en algunos municipios el Banco Agrario instala estas cajas temporales para facilitar el pago a comunidades específicas.

Puedes leer: Subsidio de transporte para más de 5 mil estudiantes; conoce si eres beneficiario

¿Cuál es el LINK oficial para saber si tengo pagos pendientes de Renta Ciudadana?

Aquí tienes el paso a paso enumerado para realizar la consulta de Renta Ciudadana, siguiendo las instrucciones del proceso oficial:

Ingreso al portal: Debes entrar a la página web oficial de Prosperidad Social, dirigirte a la pestaña de 'Programas' y seleccionar la opción de 'Renta ciudadana'. Ubicación del banner: Una vez en la sección, busca y pulsa en el banner que indica 'Consulte aquí si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana en la línea de Valoración del Cuidado'. Registro de datos: Oprime el botón de consulta y diligencia tu información personal: tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento. Validación de seguridad: Realiza la verificación de seguridad reCAPTCHA y haz clic en el botón final de 'Consultar'. Verificación de resultados: El sistema te informará si tu hogar es beneficiario y te proporcionará detalles fundamentales como el historial de pagos, los ciclos reclamados y si tienes cobros pendientes.

Este procedimiento es vital para que verifiques tu estado dentro del programa y asegures el cobro oportuno de tus incentivos.

¿Qué pasa si no reclamo el dinero de Renta Ciudadana en los plazos indicados?

Aquí es donde debes tener mucho cuidado. No se trata solo de recibir el dinero cuando quieras; existen plazos específicos que debes respetar.

Según las directrices de la entidad pública, la falta de reclamo de tu incentivo económico en las fechas establecidas no es un tema menor.

Publicidad

Si dejas pasar el tiempo y no solicitas el dinero en los plazos indicados, esto se considera un motivo válido para la suspensión o incluso la cancelación definitiva del incentivo. El DPS busca que los recursos circulen y lleguen a quienes los están necesitando activamente.

Publicidad

Por lo tanto, si un beneficiario no reclama, el sistema asume que podría haber cambios en su situación de vulnerabilidad o falta de interés, lo que pone en riesgo su permanencia en el programa.