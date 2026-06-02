Lady Tabares, de La Vendedora de Rosas, fue abusada en un batallón; señala a un oficial

Lady Tabares, conocida por protagonizar la película La vendedora de rosas, decidió hablar reciente en una entrevista en el pódcast Mentes con Poder, allí, la antioqueña decidió compartir uno de los episodios más complejos de su infancia, el acceso que sufrió dentro de un batallón militar tras perderse de su madre a sus cuatro años.

Inicialmente, durante su conversación en el pódcast Lady comentó que desde la edad de 4 años comenzó a vender rosas en la calle, las cuáles habían robado previamente, al punto que ella se describió como una "sobreviviente del cemento", además comentó que iba con su madre para venderlas en bares y tabernas.

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Según explicó en la entrevista, mientras se encontraba desorientada, una mujer en una caseta de Postobón notó su situación y decidió entregarla a la policía, para posteriormente, terminar en un batallón y fue ahí donde los agentes la trasladaron a una instalación militar donde permaneció bajo custodia.



¿Quién abusó a Lady Tabares en el batallón?

Con la voz quebrada Lady Tabares recordó ese periodo como un recuerdo vago pero profundamente doloroso por lo ocurrido. "...en ese batallón me dejan pues bastante tiempo y pues soy abusada por un soldado", confesó de manera directa durante la charla y enfatizó que son cosas que no quiere hablar.

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De igual forma, comentó que este trauma no fue un hecho aislado, sino que desencadenó una serie de traslados por diversas instituciones. Tras el abuso, Lady mencionó que se armó un escándalo o cómo ella lo menciona un ‘borolo’, lo que provocó su traslado inmediato al internado de La Estrella, siendo este su primer internado en el que estuvo.

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Sumado a esto, comentó que tras su traslado a La Estrella, y luego pasó por el internado Mat Day y fue en este en donde realizó la primera comunicación y la bautizaron. Ante esto, comentó que también tuvo varias pesadillas y explicó que la monja que la custodiaba habló para comenzar a buscar a su familia.

Y así durante los siguientes cinco años de su vida, estuvo alejada de su familia, siendo apoyada por su familia. Hasta antes de volver con su mamá a la edad de los nueve años.

Pese a lo que vivió, Lady Tabares tomó la decisión de utilizar su plataforma para enviar un mensaje de fortaleza. En especial porque comentó que pese a las heridas profundas que tiene, sigue luchando día a día, al punto que aprovechó la ocasión para comentarle a sus seguidores que la vida se trata de "insistir, persistir y nunca desistir".