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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  /  Yeferson Cossio sufre accidente junto a su novia y una de sus hermana: “Venía sin frenos”

Yeferson Cossio sufre accidente junto a su novia y una de sus hermana: “Venía sin frenos”

El influenciador colombiano vivió momentos de angustia durante un viaje por Europa tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico junto a sus acompañantes.

Yeferson Cossio habla de el susto que vivió con su novia y hermana en Europa
Yeferson Cossio, creador de contenido
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

Si no hubiera sido por un instante de fortuna, el influenciador Yeferson Cossio podría haber vivido un desenlace mucho más grave durante su reciente viaje por Europa.

El creador de contenido, conocido por su cercanía con los seguidores y su estilo de vida lleno de aventuras, compartió a través de sus historias de Instagram un episodio que, según relató, fue “aterrador”.

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Así fue el accidente de Yeferson Cossio en Europa junto a su novia y su hermana

Durante el recorrido, Cossio se encontraba acompañado por su novia, Carolina Gómez y una de sus hermanas cuando ocurrió el accidente.

Según explicó el propio influenciador, un vehículo que aparentemente se quedó sin frenos los rozó por la parte trasera mientras circulaban a una velocidad cercana a los 120 km/h. Si no hubieran tenido reflejos para maniobrar y mantener la calma, el desenlace podría haber sido fatal.

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El carro que los impactó terminó fuera de control y se estrelló contra la viga de un puente tras caer en una zanja, un choque que fácilmente habría podido causar lesiones graves.

Aunque las imágenes iniciales compartidas por Cossio generaron gran preocupación entre sus seguidores, el influenciador se encargó de llevar tranquilidad con una publicación posterior. En ella, aclaró que todos los involucrados se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud, una noticia que alivió a quienes temían lo peor.

Yeferson Cossio habla del susto que pasó en Europa junto a su novia y hermana
Historia de Yeferson Cossio
Foto: captura de pantalla @yefersoncossio

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Si no hubiera compartido esa actualización, es probable que el susto y la incertidumbre entre sus fans se hubieran prolongado aún más.

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Por su parte, Carolina Gómez también se pronunció después del incidente. La influencer aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada momento con intensidad.

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Señaló que la vida puede cambiar en un segundo y que situaciones como esta recuerdan que no hay que dar nada por sentado. Si no se valoraran estos instantes, aseguró, se perderían los aprendizajes y las emociones que realmente importan.

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Hasta el momento, se sabe que el grupo continúa con su itinerario de viaje, agradecidos de que el accidente no pasara a mayores. Sin la combinación de reflejos, suerte y cuidado, este episodio podría haber sido mucho más grave, y las repercusiones tanto físicas como emocionales podrían haber sido significativas.

Yeferson Cossio informa que está bien después del susto que vivió en Europa
Historia de Yeferson Cossio
Foto: captura de pantalla @yefersoncossio

Si no se hubieran tomado las medidas de seguridad necesarias y si no hubieran reaccionado con rapidez, la historia de Cossio y su familia podría haber tenido un desenlace muy diferente, convirtiendo un viaje de ocio en una experiencia trágica; afortunadamente, todo quedó en un susto.

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