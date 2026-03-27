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Jessi Uribe revela última conversación con Yeison Jiménez antes de su accidente

El cantante habló sobre los proyectos que compartió con Yeison Jiménez, incluyendo grabaciones y presentaciones, conversación que tuvo lugar un día antes de su fallecimiento.

Jessi Uribe revela última conversación con Yeison Jiménez antes de su accidente
Jessi Uribe y Yeison Jiménez
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

La inesperada muerte de Yeison Jiménez generó un profundo impacto en la música popular colombiana y entre los artistas que compartieron escenario con él. Jessi Uribe recordó momentos importantes que vivieron juntos, resaltando la relación profesional y personal que mantuvieron durante más de diez años.

En una entrevista concedida al ‘Enrique Santos Show’, Jessi Uribe relató cómo fue su última conversación con Yeison, apenas un día antes del accidente que terminó con su vida. Ambos planeaban grabar un video musical en la casa de Jessi, un proyecto que incluiría la participación de varios colegas del género.

Puedes leer: Yeison Jiménez le ofreció su avioneta al Agropecuario el día del accidente

¿Qué le dijo Yeison Jiménez a Jessi Uribe antes del accidente?

Durante la charla, Yeison solicitó un detalle sencillo pero significativo, conseguir una camisa de la selección de fútbol de talla L. Jessi recordó este momento con claridad, ya que muestra la cercanía y naturalidad que caracterizaba su relación.

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    Nota de Yeison Jiménez
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Yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, íbamos a llevar a todos los artistas. Me dijo: ‘Papi, llego tarde, ayúdame a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L’. Cuando supe lo que pasó después, fue terrible”, relató Jessi Uribe.

Posteriormente, Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026, en un accidente en Paipa, Boyacá, dejando un vacío en el ámbito artístico colombiano y en los proyectos en los que ambos compartieron escenario y estudio.

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Además, durante su trayectoria, los artistas compartieron coordinación en eventos, logística de conciertos y preparación de contenido audiovisual. La colaboración incluía planificación de horarios, distribución de roles en los videos y seguimiento de ensayos para las presentaciones en vivo.

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Asimismo, el intérprete de éxitos como 'La Culpa', concluyó su relato recordando la importancia de mantener vivo el legado de Yeison Jiménez. La música que dejó sigue siendo un punto de encuentro entre artistas y seguidores.

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Por otro lado, Jessi Uribe y Yeison Jiménez trabajaron juntos en la canción 'Me tiré al alcohol', grabada en Medellín como parte de un proyecto musical compartido dentro del género popular colombiano. Además, ambos artistas participaron en el remix de 'Guaro', un tema que reunió a varios intérpretes del género y donde se combinaron sus voces en la producción final.

Durante su carrera, Yeison Jiménez grabó más de cinco álbumes de estudio y varios sencillos que lograron reconocimiento en listas de popularidad y plataformas digitales. Jessi Uribe, por su parte, ha mantenido una colaboración constante con colegas del género para grabaciones de estudio, coordinación de giras y preparación de videos musicales.

Mira también: Así fue la llamada que anunció muerte de Yeison Jiménez: “Era una broma”

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