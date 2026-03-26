Yeison Jiménez le ofreció su avioneta al Agropecuario el día del accidente

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, el reconocido artista de música popular Andrés Franco, conocido como ‘El Agropecuario’, relató uno de los momentos más complicados de su vida, el que se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez, además de contar inéditos sobre su relación con el cantante de ‘El Aventurero’.

Según este artista se remonta a una presentación en Duitama, Boyacá, donde ambos artistas compartieron escenario, días antes del accidente. Además debido a la cercanía entre ambos era tal que Yeison Jiménez lo invitó a viajar con él para discutir un proyecto musical.

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"Lo más curioso es que yo iba a viajar con Jason en el avión... Queríamos hacer una colaboración con él y la idea era enamorarlo por este proyecto", recordó el cantante. Sin embargo, una serie de contratiempos y una fuerte intuición que él describe como una señal lo hicieron desistir.



Andrés Franco también explicó que el mánager de ‘El aventurero’ era muy estricto con el tiempo y, debido al tráfico hacia el aeropuerto de Guaymaral, el panorama se complicó. "Se presentó mucho pereque que me dio pereza. Entonces yo eso como una señal y yo dije: 'Ay no no... vámonos todos en el bus'", confesó Franco.

Esa última noche en Boyacá quedó grabada en su memoria. Tras esperarlo para que cantaran, Yeison se despidió de él con afecto. "Me esperó, nos dimos el abrazo, la bendición y él se fue... yo fui el último artista que estuvo con Jason", afirmó conmovido.



¿Cómo se enteró Andrés Franco de la partida de Yeison Jiménez?

Sin embargo, explicó que al día siguiente, la tragedia golpeó a la puerta mientras Andrés descansaba para su próximo show, encontró una ráfaga de llamadas perdidas de amigos cercanos y familiares de Jiménez, incluyendo a su hermana Lina y al Charrito Negro.

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En un principio, la negación se apoderó de él: "Yo pensé que era una broma por redes sociales, algo pasó porque vi muchas llamadas... cuando no, es que Yeison perdió la vida”. Explicando que esta cerca de hacer una presentación.

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"Yo a 5 minutos de la tarima, ya los músicos organizando y yo ya para subirme... la gente no tiene la culpa", relató sobre la presión de cumplir con su deber profesional en medio del duelo, tanto es así que explicó que terminó de confirmar la noticia en el escenario, afirmó sobre esto.

‘El Agropecuario’, quien hoy ve su supervivencia como un milagro y una oportunidad para continuar con el legado, además de mencionar que agradece esa casualidad que evitó que fuera con Yeison Jiménez.

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