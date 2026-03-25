Mara Cifuentes asegura que un ex la envenenó para que volviera a consumir

La modelo y actriz Mara Cifuentes durante su pasó a los micrófonos de El Klub de La Kalle no solo habló de su carrera, sino que destapó la oscura realidad que vivió junto a su exnovio, Camilo, a quien acusa de haberla "envenenado" y provocado uno de sus peores momentos públicos.

Mara confesó que, tras su ruptura con Nicolás Trujillo, volvió a buscar refugio en una relación pasada con un hombre llamado Camilo, sin embargo, mencionó que esta es una decisión de la que hoy se arrepiente profundamente. "Con él sí me arrepiento siempre de todo porque creo que para él fue más un juego", relató la modelo con relación a este vínculo emocional.

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Sin embargo, explicó que la situación llegó a un punto crítico cuando ella se encontraba en un estado físico y emocional deplorable, donde estaba pasando una depresión y un descuido en sus hormonas. En uno de sus momentos más vulnerables, Camilo la rechazó de forma cruel, después de que se reunieron.



"Estás horrible horrible o sea no provocas sino pesar'", recordó Mara Cifuentes con relación a las palabras de Camilio, quien asegura que ese desprecio fue el que finalmente la impulsó a querer salir de ese "hoyo". Pese a eso, recuerda que la última vez que se vió en persona con esta expareja la terminó envenenando.



¿Qué pasó la última vez que se vieron Mara Cifuentes y su expareja Camilo?

Posteriormente, afirmó que durante un encuentro en julio, cuando Mara ya intentaba superar la adicción, Camilo le ofreció una bebida que cambiaría todo. "Me envenenó un suero de coco electrolitos... yo le pregunté '¿Esto tiene algo?' No serio porque para mentir está solo", denunció la modelo durante la entrevista, afirmando que esto desencadenó una recaída inmediata.

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Este episodio culminó en un escándalo mediático en un aeropuerto, donde la modelo sufrió un brote psicótico producto de lo ingerido y su estado mental. "Tuve una crisis en un aeropuerto, una crisis psicótica horrible después de eso... empecé a ver como si la psicosis es lo peor", explicó Mara.

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Tanto es así que en medio del delirio, el miedo se apoderó de ella: "Dije Camilo me mandó a matar... él me metió algo en la maleta... llamé a la policía, la gente empezó a grabar y yo 'No tengo mucho miedo'", mencionó, tanto es así que tomó la decisión de mudarse a Pereira. Aunque reconoce que sigue siendo una persona muy emocional y que los hombres son su debilidad.

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En su último contacto, ella fue contundente con esta expareja: "Por favor espero que nunca en tu vida me vuelvas a buscar por mi propio bien o sea te amo y todo... pero te lo pido por favor nunca me vuelvas a buscar". Buscando superar esta etapa de ‘oscuridad’ que vivió.

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