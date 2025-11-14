Mara Cifuentes hace dura acusación contra su expareja y los centros de rehabilitación

La modelo trans Mara Cifuentes vuelve a estar en el ojo público, tras acabar un proceso de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, quien comentó que sufrió varios episodios que provocaron en ella una recaída en su problema de adicción.

Recordemos que Mara Cifuentes alcanzó su popularidad en 2019 tras su participación en el reality, La Agencia, de Caracol Televisión. Sin embargo, volvió a aparecer en el foco de la atención pública, tras compartir varios detalles sobre una expareja por medio de una entrevista.

Puedes leer: Mara Cifuentes muestra arrepentida cómo quedó después de cirugía plástica



Por medio de una entrevista la modelo de la comunidad LGTBI+, relató que su carrera estuvo marcada por muchos excesos que la llevaron a buscar ayuda profesional e ingresar a rehabilitación.



Mara Cifuentes comentó que una vez acabó su tratamiento, tuvo un reencuentro con su ex novio, identificado como Camilo, pero este solo se convirtió en un problema; está explicó que él la invitó a una fiesta y le ofreció una bebida, ante esto ella preguntó si contenía alguna sustancia, este lo negó.

Sin embargo, según la modelo explicó que al consumirla, percibió un sabor amargo y confrontó a su expareja y dijo: “esto está envenenado, cómo me haces esto”, afirmó. De igual forma, mencionó que esta situación se convirtió en una vulneración a su confianza y marcó el inicio de su recaída.



¿Qué mencionó Mara Cifuentes sobre los centros de rehabilitación?

Una vez explicó esto, Mara Cifuentes compartió unas historias en sus redes sociales donde mandó un mensaje dirigido a quienes estén considerando ingresar a rehabilitación, haciendo un llamado de alerta sobre el trato que se pueden obtener en estos lugares.

Puedes leer: Video: Mara Cifuentes se somete a cirugía de feminización y revelan imágenes del procedimiento

Publicidad

“Si van a ingresar a una rehabilitación, les recomiendo que sea en un lugar donde puedan ser tratados con dignidad. Porque si van a un sitio donde es barato, los van a privar de la libertad, y una vez adentro los tratarán como un pedazo de basura, especialmente a las mujeres trans”, indicó en el podcast de ‘la sala de Laura Acuña’.

Publicidad

La modelo insistió en la necesidad de buscar que tengan buena calidad humana. “Por eso recomiendo ahorrar para poder pagar un lugar bueno, donde te den un trato y sea respetuoso, porque no vas a poder salir de allí hasta que el médico encargado lo autorice. Piensen muy bien en esto”, concluyó en sus redes sociales.

Ante esta situación, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y varios estuvieron de acuerdo de que fue la expareja se aprovechó de la modelo para hacerla caer de nuevo en sus problemas.

Mira también: ¿Cuánto ganó Aida Cortes con su primera publicación en página privada?