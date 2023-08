Mara Cifuentes posa como una sirena y un detalle en sus nalgas llama la atención

Si hablamos de modelos transgénero, rápidamente se viene a la mente el nombre de Mara Cifuentes, quien con el paso de los años ha sabido ganarse un lugar en los medios de comunicación y en las pasarelas del país mostrándose tal cual es y sintiéndose orgullosa de la decisión que tomó en el pasado.

La joven suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que muestra fotos y videos de su día a día y de su trabajo como modelo, por ese motivo hace poco quiso compartir algunas imágenes que llamaron la atención de miles de usuarios de las plataformas digitales.

Y es que allí Mara Cifuentes quiso recrear el outfit de una sirena y para eso se pintó su cabello de color azul fantasía y usó un vestido de baño enterizo bastante pequeño con el que mostró su cola; sin embargo, un detalle en sus glúteos llamó la atención.

En un costado se pudo ver que la joven modelo tenía una pequeña cura y respecto a esto ella quiso compartir que durante el día se había inyectado hormonas. Junto a su posteo la mujer escribió: "Hoy fue mi inyección 💉 de Hormonas Feliz Día de la sirenas 🏳️‍⚧️🧜🏽‍♀️😻 las amo !!!".

Como era de esperarse, el posteo rápidamente se volvió viral en diferentes plataformas digitales en las que los internautas aprovecharon para hacer sus comentarios. Algunos felicitándola por su decisión y otros criticándola por su aspecto físico.

"Todos hablando del cuerpo de Mara sin saber cómo la está pasando. Porque mejor en vez de estar hablando de su aspecto físico, mejor no le damos un hermoso mensaje", "No sé, pero me pasa algo soy muy fan tuyo, pero últimamente en tu cara no estoy viendo una super mujer veo un hombre, no bajes tanto de peso porfa 😢", "Pues si hacen la vida pública entonces para qué se quejan".

