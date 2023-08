VIDEO: Epa Colombia tira fuerte indirectazo a Yina Calderón con sus presentaciones de DJ

Una vez más Epa Colombia da de que hablar por medio de las redes sociales y en esta oportunidad todo fue debido a un video que publicó por medio de su cuenta personal de Instagram de las keratinas, en el que reveló cuánto paga de multa por sus escándalos en el penthouse ubicado en la capital del país y, aprovechó el momento para tirarle una fuerte indirecta a la creadora de contenidos, Yina Calderón.

En la filmación se puede ver a Epa Colombia en el balcón de su apartamento y en un momento mostró una consola de DJ y dijo que quería tocar un rato, por ese motivo la había prendido, pero decidió calmarse debido al respeto que tiene por sus vecinos y por las multas que ha tenido que pagar por sus escándalos.

Allí, la joven vendedora de keratinas reveló que paga $800.000 por las multas que le han hecho: "Solo que, estamos en Semana Santa y los vecinos otra vez me multan. La multa aquí está en 800.000 pesos" y, aprovechó para acercarse a la consola y mostrar de qué estaba compuesta: "Yo iba a tocar como DJ, pero, ante todo, respeto. He aprendido. Me encantaría, algún día, aprender a tocar como DJ. Es muy fácil…".

Luego mostró el botón con el que se prende y allí aprovechó para mandar un indirectazo a Yina Calderón: "La prenden de aquí. La prenden, no como Yina que nunca la prende…".

Para nadie es un secreto entre la vendedora de fajas de yeso y la de keratinas no hay una buena relación y siempre que pueden se tiran bastante fuerte por medio de las redes sociales.

Por el momento Yina Calderón no se ha pronunciado al respecto y solamente queda esperar qué responde por medio de las redes.

