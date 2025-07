Una vez más, Yina Calderón, conocida por su personalidad extravagante y su activa presencia en redes sociales, vuelve a ser el centro de atención.

Puedes leer: El extravagante regalo de cumpleaños que Yina Calderón le llevó a Epa Colombia a la cárcel

En esta ocasión, no por su actitud polémica ni sus fiestas, sino por una imagen que circuló ampliamente en plataformas digitales y que generó revuelo por un supuesto cambio radical en su rostro.

La fotografía en cuestión no provino de sus canales oficiales. Fue compartida por una cuenta de Instagram con más de 10.000 seguidores, pero que no corresponde al perfil verificado de Calderón.

En la imagen, sus facciones lucen notablemente diferentes: una boca exageradamente grande y unos rasgos más marcados que los habituales.

Esto desató una ola de comentarios y rumores en redes, donde algunos usuarios especularon sobre una posible cirugía estética que habría alterado drásticamente su apariencia.

Publicidad

No obstante, hasta el momento no se ha podido verificar la autenticidad de la foto. Algunos sugieren que podría tratarse de un filtro digital o incluso una imagen antigua.

Foto de Yina Calderón desató rumores de nuevos retoques, ¿se desfiguró el rostro? Foto: Redes sociales

Lo cierto es que, en la biografía de dicha cuenta, se menciona la frase "pequeños retoques", lo que avivó aún más las sospechas de una intervención estética.

Publicidad

En medio del desconcierto por esta imagen, Yina no se ha pronunciado de forma directa sobre el tema, pero sí ha continuado compartiendo momentos de su vida en redes.

Uno de los más recientes fue una emotiva muestra de amistad: la celebración del cumpleaños número 29 de Epa Colombia (Daneidy Barrera), quien actualmente se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Fiel a su estilo, Yina decidió sorprender a su amiga con una serenata a las afueras del penal.

Acompañada por los creadores de contenido Marlon Solórzano, Yana Karpova y un grupo de mariachis, la empresaria de fajas llegó en la madrugada del 9 de julio con una torta de cumpleaños, luces de bengala y fuegos artificiales.

El momento más conmovedor llegó cuando, tras interpretar la canción “Amigo” de Roberto Carlos, desde el interior de la prisión se escuchó una voz y luego aplausos, confirmando que Epa Colombia había recibido la sorpresa.

Puedes leer: Yina Calderón, sorprendida dándose apasionado beso con misterioso hombre, ¿nuevo romance?

Publicidad

“Feliz cumpleaños, amiga”, escribió Yina en sus redes, visiblemente emocionada. “Nos escuchó”, añadió junto a emoticones llorando.

Pese a que Calderón no ha podido visitar a Epa Colombia dentro del penal —quien cumple una condena de 5 años y 5 meses por los actos vandálicos cometidos en 2019—, la relación entre ambas sigue firme.

Publicidad

“No, yo no la puedo ver. Ella no está bien emocionalmente. No es porque no me quiera, es porque solo quiere ver a su mamá y a su esposa”, explicó Yina, mostrando empatía por la difícil situación de su amiga.

Mira también: La verdad del video filtrado de Yina Calderón