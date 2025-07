Marilyn Patiño rompe silencio sobre su último embarazo: "¿No se ha acostado con un amigo?"

La actriz caleña Marilyn Patiño, ampliamente recordada por su participación en producciones como Sin tetas no hay paraíso y Escobar: el patrón del mal, abrió su corazón en una entrevista con el canal digital La Corona TV.

Puedes leer:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Marilyn Patiño sacó los 'trapitos al sol' sobre su embarazo a los 50 años: "Es un milagro"

Durante la conversación con el presentador Gordo Ariel, la artista abordó con total honestidad una etapa sensible de su vida: su tercer embarazo y la historia que rodea al padre de su hija menor.

Patiño, quien se ha consolidado como una figura destacada en la televisión colombiana por su versatilidad y talento, reveló aspectos íntimos de su vida tras el fallecimiento de su exesposo.

En medio del duelo, la actriz se trasladó a Estados Unidos junto a sus dos hijos, buscando un nuevo comienzo.

En ese proceso conoció a un hombre que se convirtió en un pilar emocional: “Ese alguien era un amigo incondicional, espectacular. Mi pana, en el que yo lloraba todos los días, en su hombro. Yo estaba pasando por una depresión y él siempre estuvo ahí”, expresó visiblemente conmovida.

Marilyn Patiño está embarazada Marilyn Patiño está embarazada

Publicidad

Lo que comenzó como una amistad profunda terminó tomando un rumbo inesperado. Patiño confesó que, tras pasar mucho tiempo juntos, un encuentro casual cambió el curso de su vida:

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Marilyn Patiño relató la dificultad que enfrenta por salud de sus hijos: "Días sin comer"

Publicidad

“Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente esa noche sucedió lo inesperado”, relató.

Esta confesión llegó acompañada de una frase que capturó la atención de sus seguidores y generó amplio debate en redes sociales: “¿Quién no se ha acostado con un amigo?”.

Con estas palabras, la actriz no solo confirmó la identidad del padre de su hija menor, sino que también quiso normalizar una experiencia que, según ella, muchas mujeres han vivido.

La actriz también compartió un episodio difícil tras conocer la noticia de su embarazo. Confesó que recibió fuertes presiones para interrumpir la gestación, bajo el argumento de una supuesta falta de estabilidad económica:

“Ese fue el consejo que me dieron: ‘Marilyn, tú no puedes, interrumpe el embarazo’. Porque, según ellos, no tenía estabilidad económica”, declaró.

Lejos de ceder a esas recomendaciones, Patiño tomó una decisión firme y decidió llevar adelante su embarazo, reafirmando su convicción como madre y su capacidad de enfrentar la vida, incluso en circunstancias adversas.

Publicidad

Esta entrevista no solo mostró a una Marilyn Patiño más humana y vulnerable, sino que también puso en evidencia la valentía de una mujer que ha decidido hablar con la verdad, sin miedo al juicio, para romper estigmas y generar empatía con quienes atraviesan situaciones similares.

Mira también: ¡PAOLA JARA ESTÁ EMBARAZADA! Tiene tres meses y Jessi Uribe reveló tierna ecografía 🥰