Marilyn Patiño relató la dificultad que enfrenta por salud de sus hijos: "Días sin comer"

La reconocida actriz colombiana Marilyn Patiño conmovió a sus seguidores al compartir la desgarradora experiencia que vivió recientemente en Estados Unidos, donde se radicó tras enfrentar complejas circunstancias personales.

Patiño reveló públicamente el drama de salud que enfrentaron dos de sus hijos, una situación que la llevó al límite de su fortaleza física y emocional, llegando a pasar "dos días sin comer" mientras atendía las emergencias médicas.

Desde su traslado a territorio estadounidense, donde ha asumido el rol de "padre y madre", la vida de Marilyn Patiño ha estado marcada por desafíos constantes.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la artista relató cómo la enfermedad de sus pequeños la obligó a permanecer en la clínica en jornadas consecutivas, sumergiéndola en un torbellino de preocupación y agotamiento.

Para poder hacer frente a la situación, Patiño tuvo que recurrir al apoyo de una nana que cuidara de sus otros hijos en casa mientras ella se dedicaba por completo a los menores hospitalizados.

La presión de esos días fue tan intensa que Marilyn Patiño se vio en la necesidad de sincerarse con el personal médico. Les explicó la compleja realidad de su situación familiar y económica, solicitando la posibilidad de continuar el tratamiento en su hogar.

"Yo les dije a los doctores: ‘miren, yo les voy a contar mi realidad, yo soy papá y mamá, yo tengo una persona a la que le estoy pagando para que me cuide mis hijos mientras estoy acá en el hospital, por favor"

"la verdad, no he cenado, no he comido, desayunado, almorzado, ya llevo dos días sin comer’", relató la actriz, no con la intención de victimizarse, sino de exponer la cruda verdad de su día a día, según sus propias palabras.

Afortunadamente, su petición fue escuchada. Los médicos accedieron a enviarle a casa las nebulizaciones que su hija necesitaba, con la condición de que Patiño estuviera atenta a la evolución de la enfermedad.

Este episodio se convirtió en un profundo punto de inflexión para la actriz, quien reflexionó públicamente sobre el verdadero significado de la maternidad y el increíble proceso de maduración que ha experimentado al criar a sus hijos en solitario.

"Es impresionante el desarrollo de la inteligencia. Yo sé que muchos van a empezar a hacer comentarios acá... pero miren, sí, la verdad, es impresionante cómo uno logra superar en serio tantas cosas", expresó.

Para Patiño, la maternidad le ha brindado la capacidad de resolver problemas y actuar con determinación frente a escenarios adversos, descubriendo en ella una fortaleza y adaptabilidad que antes desconocía.

Estos desafíos personales se suman a la difícil decisión de dejar Colombia y buscar un nuevo comienzo en Estados Unidos, motivada por amenazas y situaciones peligrosas que ponían en riesgo la seguridad de su familia tras el asesinato de su exesposo, Héctor Fabián Bonilla Ulloa, en 2023.

En su nuevo entorno, Marilyn Patiño ha encontrado apoyo en comunidades locales, lo que le ha permitido reconstruir su vida junto a sus hijos.

Además, a principios de 2025, la familia celebró la llegada de un nuevo miembro, su tercera hija, Milagros, un nombre que, según la actriz, simboliza la felicidad y gratitud tras los retos superados.

A pesar de las adversidades, Marilyn Patiño se esfuerza por mantener un ambiente de amor y protección para sus pequeños, reafirmando su amor incondicional en emotivos mensajes compartidos en redes sociales, donde destaca cómo sus hijos la hacen sentir poderosa y capaz de superar cualquier obstáculo.