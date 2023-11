Marilyn Patiño confiesa que está pasando necesidades: "No tengo un peso"

La modelo y presentadora caleña Marilyn Patiño sorprendió a sus seguidores, al confesar que actualmente se encuentra pasando necesidades en Estados Unidos, pues de acuerdo a su testimonio, lo perdió todo.

A través de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 1 millón de seguidores, la mujer de 49 años dijo que tuvo que salir del país porque la habían robado, la habían amenazado y que además la estaban extorsionando. Por lo tanto, la actriz se encuentra viviendo en un apartamento que le prestaron, el cual según mostró, se encuentra amoblado únicamente con un colchón, que es donde ella está durmiendo con sus dos pequeños hijos.

Patiño decidió contar cuál es su realidad actualmente, pues una amiga la llamó a preguntarle si era verdad que estaba pasando necesidades, ya que había visto un letrero en redes sociales que decía que ella estaba recibiendo ropa, muebles y otros utensilios. A lo que ella al parecer no tuvo ningún problema en admitir, pues cree que, así como en otras ocasiones no ha tenido problema en mostrar que está bien, en esta no tendría por qué ocultarlo.

Publicidad

Por lo tanto, la modelo dijo que está aceptando ropa, no importa si es usada; así como comedor, muebles y todo lo que le quieran regalar. Adicionalmente, Marilyn confesó que no le tiene miedo a la pobreza y mucho menos a empezar de cero, pues se reconoce como una mujer “trabajadora, verraca y cero perezosa”.

Así mismo, la actriz aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que se alegraban de su situación. "Que bueno porque a mí me gusta ser motivo de felicidad, me gusta ser motivo de alegría para mucha gente ¡Alegrense!". Respecto a las amenazas Patiño señaló que la situación ya se encuentra en conocimiento de las autoridades, y que muy pronto concederá una serie de entrevistas para hablar detalladamente de su tragedia.

Publicidad



Quizá te pueda interesar: